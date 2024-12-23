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İstanbul'un Neden Başkent Olmadığını Sorgulayan Kullanıcı Sinirleri Hoplattı

İstanbul'un Neden Başkent Olmadığını Sorgulayan Kullanıcı Sinirleri Hoplattı

Ankara
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.12.2024 - 13:08

İstanbul'un başkent olmasını bekleyen bir kullanıcı, bu soruyu sormasıyla birlikte sinirlerini zıplatmayı başardı. Başkent seçiminin sadece coğrafi bir mesele değil, aynı zamanda siyasi bir tercih olduğunu bilmeyen kullanıcı tepkilerin odağı haline geldi. Gelin, bu ilginç sorunun ardındaki tartışmalara biraz daha yakından bakalım!

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Azıcık bile tarih bilginiz varsa Ankara'nın, Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye'nin siyasi ve askeri merkezi haline geldiği için stratejik ve coğrafi avantajlarıyla başkent seçildiğini bilirsiniz. Ayrıca İstanbul'un işgal altında olması ve eski rejimi temsil etmesi, Ankara'yı yeni Türkiye'nin simgesi yapmıştı.

Azıcık bile tarih bilginiz varsa Ankara'nın, Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye'nin siyasi ve askeri merkezi haline geldiği için stratejik ve coğrafi avantajlarıyla başkent seçildiğini bilirsiniz. Ayrıca İstanbul'un işgal altında olması ve eski rejimi temsil etmesi, Ankara'yı yeni Türkiye'nin simgesi yapmıştı.

Fakat bir kullanıcı, tarihten bihaber olacak ki İstanbul'un neden başkent olmadığını sorguladı. Şehirlerin güzelliğine göre başkent seçildiğini sanan kullanıcı tartışma yarattı.

Fakat bir kullanıcı, tarihten bihaber olacak ki İstanbul'un neden başkent olmadığını sorguladı. Şehirlerin güzelliğine göre başkent seçildiğini sanan kullanıcı tartışma yarattı.
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Gelin, yorumlardan bazılarına beraber bakalım...
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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