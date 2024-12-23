İstanbul'un Neden Başkent Olmadığını Sorgulayan Kullanıcı Sinirleri Hoplattı

İstanbul'un başkent olmasını bekleyen bir kullanıcı, bu soruyu sormasıyla birlikte sinirlerini zıplatmayı başardı. Başkent seçiminin sadece coğrafi bir mesele değil, aynı zamanda siyasi bir tercih olduğunu bilmeyen kullanıcı tepkilerin odağı haline geldi. Gelin, bu ilginç sorunun ardındaki tartışmalara biraz daha yakından bakalım!