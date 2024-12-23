2025 Yılında Partnerleriyle Ayrılık Yaşama İhtimalleri Yüksek Olan Burçlar

Aslanlar, Venüs gerilemesi ve Satürn'ün etkisiyle ilişkilerinde bazı zorluklar yaşayabilirler. Bu zorluklar bazen ayrılık ya da boşanma gibi durumlarla sonuçlanabilir. Ancak Aslanlar için bu süreç, uzun vadede çok daha sağlıklı bir karar olabilir. İlişkilerinde neyin işe yaramadığını görüp, artık kendilerine uymayan şeylerden ayrılmaktan çekinmeyecekler.