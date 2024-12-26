Ortak Erkek Arkadaş Aradığını Söyleyen İkiz Kardeşlerden Dumur Eden Açıklamalar

April ve Amelia, yaptıkları açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Yıllık milyonlarca dolar kazanan bu ikili, hayatlarını paylaşma konusunda alışılmışın dışında bir yol izliyor. İlişkilerinde de her şeyi paylaşma kararı alan ikizler, 'ortak bir erkek arkadaş' aradıklarını açıkladı. Bu şaşırtıcı açıklama, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve pek çok kişiyi dumur etti.

İşte detaylar...