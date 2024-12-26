Ortak Erkek Arkadaş Aradığını Söyleyen İkiz Kardeşlerden Dumur Eden Açıklamalar
Ortak Erkek Arkadaş Aradığını Söyleyen İkiz Kardeşlerden Dumur Eden Açıklamalar
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
April ve Amelia, yaptıkları açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Yıllık milyonlarca dolar kazanan bu ikili, hayatlarını paylaşma konusunda alışılmışın dışında bir yol izliyor. İlişkilerinde de her şeyi paylaşma kararı alan ikizler, 'ortak bir erkek arkadaş' aradıklarını açıkladı. Bu şaşırtıcı açıklama, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve pek çok kişiyi dumur etti.
İşte detaylar...
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Sizleri April ve Amelia ikizleriyle tanıştıralım. Kendileri, geçtiğimiz günlerde yaptıkları ilginç açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.
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Yayınlardan ve ürettikleri içeriklerden yılda milyon dolarlar kazanan ikili, bu sefer de "ortak erkek arkadaş" arıyor.
"Birbirimizin en yakın arkadaşı gibiyiz. Erkek arkadaşımızı da paylaşmazsak ayıp olur" diyor April.
"Birlikte ne kadar çok vakit geçirdiğimizi görüp kıskanabilirler, bu yüzden tüm dikkatimizi tek bir erkeğe verelim. Oldukça çılgınca ama her şeyi paylaşıyoruz, bu yüzden bizim için mantıklı."
Yakın zamanda bir kör randevuya çıkıp bir adama iki kişi olduklarını açıklamışlar. Fakat adam bu fikre pek sıcak bakmamış.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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