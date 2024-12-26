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2024 Yılında Hayatımıza Girerek Kulaklarımızın Pasını Silmiş En İyi Şarkılar

2024 Yılında Hayatımıza Girerek Kulaklarımızın Pasını Silmiş En İyi Şarkılar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.12.2024 - 14:26

2024 yılında müzik dünyasında adeta bir devrim yaşandı. Birçok sanatçı, hayranlarına yeni albümlerinin müjdesini vererek müzikseverlerin kulaklarını şenlendirdi. Lady Gaga'dan Beyoncé'ye, Billie Elilish'ten Charlie XCX'e kadar pek çok yıldız, uzun bir aranın ardından yeni eserleriyle geri döndü. Bu albümler, sadece müzikle değil, aynı zamanda her biri kendi tarzında büyük bir etki bırakan şarkılarla da dikkat çekti. Peki, 2024 yılının en iyi şarkıları hangileri oldu? Hangi şarkılar, kulaklarımızın pasını silip dilimizden düşmeden listelerin zirvesine yerleşti? İşte 2024 yılına damgasını vuran, ritmiyle, sözleriyle ve enerjisiyle unutulmaz hale gelen en iyi şarkılar!

Kaynak: The Guardian

20. MJ Lenderman – Wristwatch

19. Clairo – Sexy to Someone

18. Lady Gaga - Disease

17. Yaeji - Booboo

16. Beyoncé - TEXAS HOLD 'EM

15. Kassie Krut – Reckless

14. Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)

13. Waxahatchee – Right Back to It (ft MJ Lenderman)

12. Kim Gordon – Bye Bye

11. The Cure – Alone

10. Kendrick Lamar – Not Like Us

9. Nick León and Erika de Casier – Bikini

8. Addison Rae – Diet Pepsi

7. Nilüfer Yanya – Like I Say (I Runaway)

6. Fontaines DC – Starburster / Favourite

5. Billie Eilish – Birds of a Feather / Lunch

4. Jade – Angel of My Dreams

3. Charli xcx – The Girl, So Confusing Version With Lorde / Von Dutch / Guess (ft Billie Eilish) / 360

3. Charli xcx – The Girl, So Confusing Version With Lorde / Von Dutch / Guess (ft Billie Eilish) / 360

2. Sabrina Carpenter – Espresso

1. Chappell Roan – Good Luck, Babe!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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