2024 Yılında Hayatımıza Girerek Kulaklarımızın Pasını Silmiş En İyi Şarkılar
2024 yılında müzik dünyasında adeta bir devrim yaşandı. Birçok sanatçı, hayranlarına yeni albümlerinin müjdesini vererek müzikseverlerin kulaklarını şenlendirdi. Lady Gaga'dan Beyoncé'ye, Billie Elilish'ten Charlie XCX'e kadar pek çok yıldız, uzun bir aranın ardından yeni eserleriyle geri döndü. Bu albümler, sadece müzikle değil, aynı zamanda her biri kendi tarzında büyük bir etki bırakan şarkılarla da dikkat çekti. Peki, 2024 yılının en iyi şarkıları hangileri oldu? Hangi şarkılar, kulaklarımızın pasını silip dilimizden düşmeden listelerin zirvesine yerleşti? İşte 2024 yılına damgasını vuran, ritmiyle, sözleriyle ve enerjisiyle unutulmaz hale gelen en iyi şarkılar!
Kaynak: The Guardian
20. MJ Lenderman – Wristwatch
19. Clairo – Sexy to Someone
18. Lady Gaga - Disease
17. Yaeji - Booboo
16. Beyoncé - TEXAS HOLD 'EM
15. Kassie Krut – Reckless
14. Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)
13. Waxahatchee – Right Back to It (ft MJ Lenderman)
12. Kim Gordon – Bye Bye
11. The Cure – Alone
10. Kendrick Lamar – Not Like Us
9. Nick León and Erika de Casier – Bikini
8. Addison Rae – Diet Pepsi
7. Nilüfer Yanya – Like I Say (I Runaway)
6. Fontaines DC – Starburster / Favourite
5. Billie Eilish – Birds of a Feather / Lunch
4. Jade – Angel of My Dreams
3. Charli xcx – The Girl, So Confusing Version With Lorde / Von Dutch / Guess (ft Billie Eilish) / 360
2. Sabrina Carpenter – Espresso
1. Chappell Roan – Good Luck, Babe!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın