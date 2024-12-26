2024 Yılında Hayatımıza Girerek Kulaklarımızın Pasını Silmiş En İyi Şarkılar

2024 yılında müzik dünyasında adeta bir devrim yaşandı. Birçok sanatçı, hayranlarına yeni albümlerinin müjdesini vererek müzikseverlerin kulaklarını şenlendirdi. Lady Gaga'dan Beyoncé'ye, Billie Elilish'ten Charlie XCX'e kadar pek çok yıldız, uzun bir aranın ardından yeni eserleriyle geri döndü. Bu albümler, sadece müzikle değil, aynı zamanda her biri kendi tarzında büyük bir etki bırakan şarkılarla da dikkat çekti. Peki, 2024 yılının en iyi şarkıları hangileri oldu? Hangi şarkılar, kulaklarımızın pasını silip dilimizden düşmeden listelerin zirvesine yerleşti? İşte 2024 yılına damgasını vuran, ritmiyle, sözleriyle ve enerjisiyle unutulmaz hale gelen en iyi şarkılar!

Kaynak: The Guardian