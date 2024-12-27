Fas’a Giden Yol Aşka Çıktı: Genç Kadının Hayatını Değiştiren Tatil Hikayesi
Fas’a Giden Yol Aşka Çıktı: Genç Kadının Hayatını Değiştiren Tatil Hikayesi
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/324...
Brooke ve arkadaşı, anlık bir kararla Fas’a uçak bileti aldıklarında her şeyin bu kadar değişeceğinden habersizdi. Keyifli bir tatil hayaliyle yola çıksalar da otelin cankurtaranı, Brooke’un hayatını tamamen değiştirdi. Önce basit bir gece gezisiyle başlayan bu hikaye, kısa sürede unutulmaz bir aşk masalına dönüştü. Şimdi ise Brooke, hem aşkı hem de yepyeni bir hayatı kucaklamış durumda.
Gelin, o aşk hikayesine beraber bakalım...
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Geçtiğimiz günlerde bir kadının, arkadaşıyla yaptığı spontane bir planla hayatı 180 derece değişti.
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Fas'ın merkezinden sıkılıp Marakeş'e geçmeye karar veren Brooke, orda bir cankurtaranla tanıştı. Tanışır tanışmaz birbirine aşık olduğunu dile getiren çift, kaldıkları otelde pek rahat edemedikleri için hemen Birleşik Krallık'a geri dönüyor.
Fas'tan Birleşik Krallık'a taşınma fikrini hiç düşünmeden kabul eden Faslı cankurtaran ise sevgilisiyle çok mutlu olduğunu dile getiriyor.
Brooke başlangıçta erkek arkadaşının “gerçek karakterine” inanmakta zorlandığını itiraf etti. “O kadar nazikti ki bunun gerçek olduğuna inanamadım,” dedi.
Çift, Birleşik Krallık'ta birlikte yeni bir hayata başladı ve bir de erkek çocukları oldu. Brooke, eşinin doğum anında gözyaşlarına boğulduğunu ve hastanede kendisine destek olmak için iki hafta boyunca rahatsız bir sandalyede uyuduğunu paylaştı.
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Çift her ne kadar mutlu olduklarını vurgulasa da bazı kullanıcılar cankurtaran olan adamın "oturum izni" için bu evliliği yapmaya razı olduğundan son derece emin.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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