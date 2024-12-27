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Hayatın Acı Gerçeklerini Tüm Çıplaklığıyla Yüzümüze Vuran Kullanıcılar

Hayatın Acı Gerçeklerini Tüm Çıplaklığıyla Yüzümüze Vuran Kullanıcılar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.12.2024 - 23:22

Hayatın zorlukları çoğu zaman beklenmedik anlarda karşımıza çıkar ve en savunmasız olduğumuz anlarda bizi yakalar. Bu yüzleşmeler bazen içimizde derin sarsıntılar yaratır, bazen de hayata dair sert ama öğretici dersler verir. İşte, söyledikleriyle hayatın gerçeklerini tüm çıplaklığıyla önümüze seren ve acımasız yanını hatırlatan kişiler...

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Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, "Acı ama gerçek" şeyleri sordu.

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, "Acı ama gerçek" şeyleri sordu.
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Gelen cevaplar hak verdiren cinstendi.

Gelen cevaplar hak verdiren cinstendi.
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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