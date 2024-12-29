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Evcil Hayvanlarının Yaptığı Yaramazlıkları Paylaşarak Gözlerden Kalp Fışkırtan Kişiler

Evcil Hayvanlarının Yaptığı Yaramazlıkları Paylaşarak Gözlerden Kalp Fışkırtan Kişiler

Hayvanlar Alemi Kedi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.12.2024 - 17:41

Dört ayaklı tüy yumağı dostlarımız, hem yüzümüzü güldürüyor hem de hayat enerjisiyle dolduruyor. Oyuncu halleriyle kalplerimizi ısıtan bu sevimli dostlar, zaman zaman yaptıkları deliliklerle de kahkahalar attırıyor. Geçtiğimiz günlerde kullanıcılar, evcil hayvanlarının yaramazlıklarını paylaştı. O anlar hem bizi güldürdü hem de içimizi ısıttı.  

Hazırsanız, gelin bu eğlenceli karelere birlikte göz atalım!

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1. "Evimize çok fazla süs ağaç olmamasının sebebi..."

1. "Evimize çok fazla süs ağaç olmamasının sebebi..."

2. "Taze pizza mahvoldu. Suçluyu da olay yerinde yakaladım"

2. "Taze pizza mahvoldu. Suçluyu da olay yerinde yakaladım"

3. "Sadece cips pakedini açmıştım"

3. "Sadece cips pakedini açmıştım"

4. "Kedim ilk defa sabun denedi😂"

4. "Kedim ilk defa sabun denedi😂"

5. "Kedimin 'ikonik' pozlarını tablolaştırdım"

5. "Kedimin 'ikonik' pozlarını tablolaştırdım"
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6. "Bizimle geçirdiği ilk yılbaşı"

6. "Bizimle geçirdiği ilk yılbaşı"

7. "Kedim komşuya kaçıp benden saklanabildiğiniz sanıyor"

7. "Kedim komşuya kaçıp benden saklanabildiğiniz sanıyor"

8. "Beni sürekli yargılıyor"

8. "Beni sürekli yargılıyor"

9. "Lavaboya tam uydu"

9. "Lavaboya tam uydu"

10. "Kedim yine şebeklik yapıyor"

10. "Kedim yine şebeklik yapıyor"
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11. "Evimde davetsiz misafir var"

11. "Evimde davetsiz misafir var"

12. "Sadece romantik bir kare olmasını istemiştim"

12. "Sadece romantik bir kare olmasını istemiştim"

13. "Kedim işe gitmemi istemiyor"

13. "Kedim işe gitmemi istemiyor"

14. "Gerçekten burada mı uyumaya karar verdin?"

14. "Gerçekten burada mı uyumaya karar verdin?"

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Seremoni

4 ve 8 bayıldım uzaylı kedicikler 😁 Hakkı bu yıl 4.cü kez yılbaşında bizi.le nice seneler aşkım 🥰🐾🐾🐾