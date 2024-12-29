Herkesin İçinde Arkadaşının 4.5 TL'lik Borcunu İsteyen Arkadaş Sinir Krizine Soktu

Arkadaşlıkta para konusu genellikle gündeme gelmez, çünkü 'benim param, senin paran' anlayışı daha yaygındır. Ancak geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının yaşadığı olay, 'Böyle arkadaşlık olmaz olsun' dedirtti. Küçücük bir borcu, herkesin içinde hatırlatmaya kalkışan bir 'arkadaş', ortalığı öyle bir karıştırdı ki, sinir krizine yol açtı. Gelin, o hikayeye hep beraber bakalım...