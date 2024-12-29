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Herkesin İçinde Arkadaşının 4.5 TL'lik Borcunu İsteyen Arkadaş Sinir Krizine Soktu

Herkesin İçinde Arkadaşının 4.5 TL'lik Borcunu İsteyen Arkadaş Sinir Krizine Soktu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.12.2024 - 20:01

Arkadaşlıkta para konusu genellikle gündeme gelmez, çünkü 'benim param, senin paran' anlayışı daha yaygındır. Ancak geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının yaşadığı olay, 'Böyle arkadaşlık olmaz olsun' dedirtti. Küçücük bir borcu, herkesin içinde hatırlatmaya kalkışan bir 'arkadaş', ortalığı öyle bir karıştırdı ki, sinir krizine yol açtı. Gelin, o hikayeye hep beraber bakalım...

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Sizler de takdir edersiniz ki arkadaşlıkta paranın lafı olmaz. "Benim param senin paran" anlayışı biraz daha ön plandadır.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının yaşadığı olay "Böyle arkadaş olmaz olsun" dedirtti. Küçücük bir miktarı herkesin ortasında hatırlatan "arkadaş", sinir krizine soktu.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının yaşadığı olay "Böyle arkadaş olmaz olsun" dedirtti. Küçücük bir miktarı herkesin ortasında hatırlatan "arkadaş", sinir krizine soktu.
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Olay bu şekilde gelişmiş.

Olay bu şekilde gelişmiş.
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Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi. Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...

Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi. Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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