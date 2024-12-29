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Evliliklerinin Dokuzuncu Yılında Çok Eşli İlişki Yaşamaya Karar Veren Çiftten Akılalmaz Açıklamalar

Evliliklerinin Dokuzuncu Yılında Çok Eşli İlişki Yaşamaya Karar Veren Çiftten Akılalmaz Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.12.2024 - 18:19

Alice ve Matthew, evliliklerinin dokuzuncu yılında açık bir ilişki yaşamaya karar verdiler. Bu karar başlangıçta bazı zorlukları beraberinde getirse de, çift zamanla ilişkilerinde belirledikleri sınırlarla kendilerini daha özgür ve güvenli hissetmeye başladı. Alice, çok eşli olmanın kendisi için doğal bir seçim olduğunu fark ederken, Matthew eşinin yolculuğunu destekleyerek bu yaşam tarzını kabullendi. İlişkilerinde iletişim ve güveni ön planda tutarak, farklı ihtiyaçları karşılamanın mümkün olduğunu keşfettiler. Gelin, o çiftin akılalmaz açıklamalarına beraber bakalım...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/324...
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Sizler de takdir edersiniz evlilik büyük sorumluluk gerektiren bir iş. Bir aşkı inşa etmek için bazen haftalar bazen de aylar gerekiyor.

Sizler de takdir edersiniz evlilik büyük sorumluluk gerektiren bir iş. Bir aşkı inşa etmek için bazen haftalar bazen de aylar gerekiyor.

Fakat Alice ve Matthew çiftinin evliliği "Biz mağaramızda mutluyuz" dedirten cinsten desek yeridir. Çünkü çift, evliliklerinin dokuzuncu yılında açık ilişki yaşamaya karar vermişler.

Fakat Alice ve Matthew çiftinin evliliği "Biz mağaramızda mutluyuz" dedirten cinsten desek yeridir. Çünkü çift, evliliklerinin dokuzuncu yılında açık ilişki yaşamaya karar vermişler.

Çiftlerin birbirini özgür bırakıp birbirlerinin hayatına karışmadığı o ilişki türünün detaylarını burada anlatmıştık:

Alice, her ne kadar açık ilişki dinamiğine geçip evliliğini kurtardığını düşünse de kocası onunla aynı fikirde değil.

Alice, her ne kadar açık ilişki dinamiğine geçip evliliğini kurtardığını düşünse de kocası onunla aynı fikirde değil.

Alice, hayatında hep bir şeylerin eksik olduğunu hissettiğini ve birden fazla kişiyle duygusal ve cinsel bir bağ kurmayı arzuladığını söylüyor.

“Kendimi her zaman çok eşli hissettim, ama bunun ne anlama geldiğini ya da bunun gerçekten mümkün bir seçenek olduğunu hiç anlayamamıştım.”

Kocası Matthew, başta açık ilişki fikrine karşı isteksiz olsa da eşininbu yolculuğuna destek olmak için denemeye karar verdi. Şimdi ise tamamen bu duruma uyum sağlamış durumda.

Kocası Matthew, başta açık ilişki fikrine karşı isteksiz olsa da eşininbu yolculuğuna destek olmak için denemeye karar verdi. Şimdi ise tamamen bu duruma uyum sağlamış durumda.

Çift, ilişkinin ilk aşamalarında bazı sınırlar ve kurallar belirledi. Bu kuralların arasında yalnızca yüzeysel ilişkiler kurmak, derin duygular geliştirmemek ve her zaman 'korunmak' yer alıyordu.

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Alice, bu kararın kıskançlık gibi birçok zorluğu beraberinde getirdiğini açıkladı. Fakat, sorunları tartıştıktan sonra ortak paydada buluştuklarını söyledi.

Alice, bu kararın kıskançlık gibi birçok zorluğu beraberinde getirdiğini açıkladı. Fakat, sorunları tartıştıktan sonra ortak paydada buluştuklarını söyledi.

Şu anda, yeniden tek eşli olmanın kendisi için mümkün olmadığını, çünkü bunun onun kimliğinin temel bir parçası olduğunu söylüyor.

Şu anda, yeniden tek eşli olmanın kendisi için mümkün olmadığını, çünkü bunun onun kimliğinin temel bir parçası olduğunu söylüyor.

Çift, uzun vadeli bir ilişki içindeyken aynı zamanda flört etmenin getirdiği özgürlüğün ve güvenin tadını çıkarttığını söylüyor.

“Çok eşlilik bir durumda, birinin sizi her yönüyle tamamlamasına gerek olmadığı anlamına geliyor. Olduğu haliyle yeterli ve sundukları şey de yeterli oluyor çünkü farklı ihtiyaçlarınızın farklı insanlar tarafından karşılanabileceğini anlıyorsunuz; tıpkı arkadaşlarınız gibi."

“Çok eşlilik bir durumda, birinin sizi her yönüyle tamamlamasına gerek olmadığı anlamına geliyor. Olduğu haliyle yeterli ve sundukları şey de yeterli oluyor çünkü farklı ihtiyaçlarınızın farklı insanlar tarafından karşılanabileceğini anlıyorsunuz; tıpkı arkadaşlarınız gibi."

“Bu durumun kimliğimin ayrılmaz bir parçası olduğunu hissediyorum. Kendimi her zaman biraz kafeste bir kuş gibi hissettim, bu yüzden bu durumu yavaşça aştık ve ve birbirimize açıldıkça bu konuda anlaştık.'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Seremoni

Onlar mutluysa bundan bizene ¿

Söyledim gitti

Tam yatakta basılıyorsun, diyorsun ki: "Ben çok eşliymişim hayatım, kişiliğim böyleymiş." 😂😂🤣 Yersen😁

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