Evliliklerinin Dokuzuncu Yılında Çok Eşli İlişki Yaşamaya Karar Veren Çiftten Akılalmaz Açıklamalar
Evliliklerinin Dokuzuncu Yılında Çok Eşli İlişki Yaşamaya Karar Veren Çiftten Akılalmaz Açıklamalar
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/324...
Alice ve Matthew, evliliklerinin dokuzuncu yılında açık bir ilişki yaşamaya karar verdiler. Bu karar başlangıçta bazı zorlukları beraberinde getirse de, çift zamanla ilişkilerinde belirledikleri sınırlarla kendilerini daha özgür ve güvenli hissetmeye başladı. Alice, çok eşli olmanın kendisi için doğal bir seçim olduğunu fark ederken, Matthew eşinin yolculuğunu destekleyerek bu yaşam tarzını kabullendi. İlişkilerinde iletişim ve güveni ön planda tutarak, farklı ihtiyaçları karşılamanın mümkün olduğunu keşfettiler. Gelin, o çiftin akılalmaz açıklamalarına beraber bakalım...
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Sizler de takdir edersiniz evlilik büyük sorumluluk gerektiren bir iş. Bir aşkı inşa etmek için bazen haftalar bazen de aylar gerekiyor.
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Fakat Alice ve Matthew çiftinin evliliği "Biz mağaramızda mutluyuz" dedirten cinsten desek yeridir. Çünkü çift, evliliklerinin dokuzuncu yılında açık ilişki yaşamaya karar vermişler.
Alice, her ne kadar açık ilişki dinamiğine geçip evliliğini kurtardığını düşünse de kocası onunla aynı fikirde değil.
“Kendimi her zaman çok eşli hissettim, ama bunun ne anlama geldiğini ya da bunun gerçekten mümkün bir seçenek olduğunu hiç anlayamamıştım.”
Kocası Matthew, başta açık ilişki fikrine karşı isteksiz olsa da eşininbu yolculuğuna destek olmak için denemeye karar verdi. Şimdi ise tamamen bu duruma uyum sağlamış durumda.
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Alice, bu kararın kıskançlık gibi birçok zorluğu beraberinde getirdiğini açıkladı. Fakat, sorunları tartıştıktan sonra ortak paydada buluştuklarını söyledi.
Şu anda, yeniden tek eşli olmanın kendisi için mümkün olmadığını, çünkü bunun onun kimliğinin temel bir parçası olduğunu söylüyor.
“Çok eşlilik bir durumda, birinin sizi her yönüyle tamamlamasına gerek olmadığı anlamına geliyor. Olduğu haliyle yeterli ve sundukları şey de yeterli oluyor çünkü farklı ihtiyaçlarınızın farklı insanlar tarafından karşılanabileceğini anlıyorsunuz; tıpkı arkadaşlarınız gibi."
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Onlar mutluysa bundan bizene ¿
Tam yatakta basılıyorsun, diyorsun ki: "Ben çok eşliymişim hayatım, kişiliğim böyleymiş." 😂😂🤣 Yersen😁
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