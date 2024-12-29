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Her Şeyin Fazlası Zarar: Eğer Bu Miktarda Çikolata Yerseniz Hayatınızı Kaybedebilirsiniz

Her Şeyin Fazlası Zarar: Eğer Bu Miktarda Çikolata Yerseniz Hayatınızı Kaybedebilirsiniz

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.12.2024 - 21:33

Çikolata, tatlı krizlerini tatmin eden, mutluluk veren bir lezzet olsa da, fazla tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Tatlı bir kaçamak, bazı durumlarda ölümcül bile olabilir! Çikolatanın içindeki teobromin maddesi, aşırı miktarda yediğinizde vücudunuzda istenmeyen etkiler yaratabilir. Peki, ne kadar çikolata tehlikeli? Eğer o miktarda çikolata tüketirseniz sonuçları ölümcül olabilir.

İşte detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2024/12/24/health/...
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Sizler de takdir edersiniz ki her şeyin fazlası zarar. Bazı ürünleri fazla tükettiğimizde ölümle bile sonuçlanabiliyor.

Peki ya çikolata? Genel bilgilerimize bi' bakarsak fazla çikolata tüketimi şeker hastalığına, dişlerin çürümesine sebep oluyor.

Peki ya çikolata? Genel bilgilerimize bi' bakarsak fazla çikolata tüketimi şeker hastalığına, dişlerin çürümesine sebep oluyor.

Fakat çikolata, hafif bir uyarıcı olan teobromin içeren kakao çekirdeklerinden yapılır. Yüksek miktarlarda teobromin ölümcül olabilir.

Fakat çikolata, hafif bir uyarıcı olan teobromin içeren kakao çekirdeklerinden yapılır. Yüksek miktarlarda teobromin ölümcül olabilir.

Dr. Naveed Saleh, "Teobromin, sinir sistemi, solunum sistemi ve kardiyovasküler sistemi (örneğin, vazodilatasyon) etkiler ve aşırı idrara çıkmaya neden olur," diye yazdı.

Dr. Naveed Saleh, "Teobromin, sinir sistemi, solunum sistemi ve kardiyovasküler sistemi (örneğin, vazodilatasyon) etkiler ve aşırı idrara çıkmaya neden olur," diye yazdı.

"Çok yüksek miktarlarda, kalp atış hızının artması, terleme, titreme, iştah kaybı, şiddetli baş ağrısı ve düşük kan basıncı gibi belirtiler görülebilir,"

"Çok yüksek miktarlarda, kalp atış hızının artması, terleme, titreme, iştah kaybı, şiddetli baş ağrısı ve düşük kan basıncı gibi belirtiler görülebilir,"
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Popüler Bilim, insanlarda teobrominin toksik dozunun vücut ağırlığının her kilogramı başına 1000 miligram (mg) olduğunu bildiriyor.

Popüler Bilim, insanlarda teobrominin toksik dozunun vücut ağırlığının her kilogramı başına 1000 miligram (mg) olduğunu bildiriyor.

Örneğin, yaklaşık 68 kg ağırlığındaki bir kişinin zehirlenmesi için yaklaşık 68.000 mg teobromin tüketmesi gerekir.

Fakat bu miktar beyaz çikolata da biraz daha az. Sütlü çikolata (gram başına 2.4 mg teobromin), bitter çikolata (gram başına 5.5 mg) ve pasta çikolatası (gram başına 16 mg) daha fazladır, diye bildirdi Popüler Bilim.

Fakat bu miktar beyaz çikolata da biraz daha az. Sütlü çikolata (gram başına 2.4 mg teobromin), bitter çikolata (gram başına 5.5 mg) ve pasta çikolatası (gram başına 16 mg) daha fazladır, diye bildirdi Popüler Bilim.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Mr Logical

Yani en yoğunluklu olandan yaklaşık 5 kilo yemesi lazım. Herhangi bir şeyden bir oturuşta 5 kilo yerseniz muhtemelen ölürsünüz zaten...

Melly

Bu meret niye bu kadar lezzetli

nevertheless

bokunu da çıkarmamak lazım