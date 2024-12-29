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Yılbaşında Yapacakları Şeyleri Görsellerle Anlatarak Dram Yaşatan Kişiler

Yılbaşında Yapacakları Şeyleri Görsellerle Anlatarak Dram Yaşatan Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.12.2024 - 00:00

Yeni yıla sayılı günler kaldı, malumunuz! Bu yıl hepimiz için hem güzel hem de zor anılarla doluydu, ama bir şekilde bitiriyoruz. Peki, sizin yılbaşı planınız ne? Kullanıcılar, yeni yıl planlarını görsellerle paylaşarak adeta bir dram festivali yarattı. Gelin, kim ne demiş, birlikte bakalım...

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Bir kullanıcı, diğer kullanıcılara yılbaşı planlarını sordu.

Bir kullanıcı, diğer kullanıcılara yılbaşı planlarını sordu.
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Gelen cevaplar tam anlamıyla dramdı. Buyurun😂

Gelen cevaplar tam anlamıyla dramdı. Buyurun😂
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Sizin yılbaşı planınız ne?

Sizin yılbaşı planınız ne?
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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