Yılbaşında Yapacakları Şeyleri Görsellerle Anlatarak Dram Yaşatan Kişiler

Yeni yıla sayılı günler kaldı, malumunuz! Bu yıl hepimiz için hem güzel hem de zor anılarla doluydu, ama bir şekilde bitiriyoruz. Peki, sizin yılbaşı planınız ne? Kullanıcılar, yeni yıl planlarını görsellerle paylaşarak adeta bir dram festivali yarattı. Gelin, kim ne demiş, birlikte bakalım...