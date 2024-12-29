Yeniden Doğuyoruz: Oğlak Burcundaki Yeni Ay Hangi Burçları Daha Fazla Etkileyecek?

Yeni ay, ev ve aile alanınız olan dördüncü evinizi etkiliyor, Terazi! Son dönemde ailenizle veya ev hayatınızla ilgili değişiklikler yapmak istiyorsanız, bu dönemde kararlar netleşebilir.

Oğlak’ın pratik ve üretken enerjisi, ev düzeninizi değiştirmek, taşınmak ya da evde bir yenilik yapmak için sizi harekete geçirebilir. Ayrıca, yılbaşı döneminde bir süredir arka planda kalan aile meseleleri gündeme gelebilir ve çözülme yoluna gidebilir. İlişkileri onarmak ve yeni bir düzen kurmak için bu fırsatı değerlendirin.