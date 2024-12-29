Yeniden Doğuyoruz: Oğlak Burcundaki Yeni Ay Hangi Burçları Daha Fazla Etkileyecek?
Yeniden Doğuyoruz: Oğlak Burcundaki Yeni Ay Hangi Burçları Daha Fazla Etkileyecek?
Kaynak: https://www.mindbodygreen.com/article...
Bu ay nadir görülen bir 'Siyah Ay' yaşanacak! Aralık ayının ikinci yeni ayı olan bu gökyüzü olayı, 30 Aralık saat 00:27’de kesinleşecek. Üstelik, yılın son yeni ayı Oğlak burcunda gerçekleşiyor. Peki, bu yeni ay burçlara neler getirecek? Bazı burçlar için oldukça yoğun etkiler taşıyan bu dönemde, özellikle aşağıdaki üç burcun yaşamında büyük değişimler kapıda. Gelin, detaylara beraber bakalım...
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Oğlak Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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