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İleri Düzey Donanımları Sayesinde Şu Ana Kadar Hiç Ölümcül Bir Kaza Yapmamış Uçaklar

İleri Düzey Donanımları Sayesinde Şu Ana Kadar Hiç Ölümcül Bir Kaza Yapmamış Uçaklar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.12.2024 - 14:18

Havacılık dünyasında güvenlik her zaman öncelikli! Bazı uçaklar var ki bugüne kadar hiç ölümcül kazaya karışmadan gökyüzünde güvenle süzülmeyi başarıyor. Teknolojinin zirvesini temsil eden bu uçaklar, hem tasarımları hem de performanslarıyla dikkat çekiyor. İşte havada güvenlik deyince akla gelen, sıfır ölümcül kaza istatistiğiyle öne çıkan uçaklar...

Kaynak: https://x.com/levelsio/status/1873435...
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Airbus A350

Airbus A350

Geniş gövdeli ve çift motorlu bu uçak, kompozit malzemeler kullanılarak üretilmiştir. 300 ila 410 yolcu kapasitesine sahip olup, uzun menzilli uçuşlar için tasarlanmıştır.

Airbus A380

Airbus A380

Dört motorlu ve çift katlı olan A380, 555 yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük yolcu uçağıdır. Uzun menzilli uçuşlarda kullanılır ve geniş kabin alanı sunar.

Comac C919

Comac C919

Çinli Comac firması tarafından üretilen bu dar gövdeli uçak, 158-174 yolcu kapasitesine sahiptir. Airbus A320 ve Boeing 737 ile rekabet etmek üzere tasarlanmıştır.

Airbus A319/A320/A321 Neo

Airbus A319/A320/A321 Neo

A320 ailesinin Neo serisi, yeni motor seçenekleri ve geliştirilmiş aerodinamik yapısıyla yakıt verimliliğini artırır. Yolcu kapasitesi modele göre 140 ile 244 arasında değişir.

Airbus A340

Airbus A340

Dört motorlu geniş gövdeli bu uçak, 210-370 yolcu kapasitesine sahiptir ve uzun menzilli uçuşlar için kullanılır.

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Boeing 717 (MD-95)

Boeing 717 (MD-95)

Kısa ve orta menzilli uçuşlar için tasarlanan bu dar gövdeli uçak, 100 yolcu kapasitesine sahiptir. Başlangıçta McDonnell Douglas tarafından MD-95 olarak geliştirilen uçak, Boeing tarafından 717 olarak yeniden adlandırılmıştır.

Boeing 747-8

Boeing 747-8

747 serisinin en yeni modeli olan 747-8, dört motorlu ve çift katlı bir uçaktır. Yaklaşık 410 yolcu kapasitesine sahip olup, uzun menzilli uçuşlar için tasarlanmıştır.

Airbus A300 Beluga

Airbus A300 Beluga

Airbus'ın büyük ve hacimli kargoları taşımak için ürettiği bu uçak, geniş gövdesiyle dikkat çeker. Özellikle uçak parçalarının taşınmasında kullanılır.

Boeing 787 Dreamliner

Boeing 787 Dreamliner

Geniş gövdeli ve çift motorlu bu uçak, kompozit malzemelerle üretilmiştir ve yakıt verimliliği yüksektir. 242 ila 335 yolcu kapasitesine sahip olup, uzun menzilli uçuşlar için idealdir.

SpaceX Crew Dragon

SpaceX Crew Dragon

SpaceX tarafından geliştirilen bu uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na mürettebat taşımak için kullanılır. Dört astronota kadar kapasitesi vardır ve yeniden kullanılabilir özelliktedir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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