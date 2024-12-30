İleri Düzey Donanımları Sayesinde Şu Ana Kadar Hiç Ölümcül Bir Kaza Yapmamış Uçaklar

Havacılık dünyasında güvenlik her zaman öncelikli! Bazı uçaklar var ki bugüne kadar hiç ölümcül kazaya karışmadan gökyüzünde güvenle süzülmeyi başarıyor. Teknolojinin zirvesini temsil eden bu uçaklar, hem tasarımları hem de performanslarıyla dikkat çekiyor. İşte havada güvenlik deyince akla gelen, sıfır ölümcül kaza istatistiğiyle öne çıkan uçaklar...