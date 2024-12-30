İleri Düzey Donanımları Sayesinde Şu Ana Kadar Hiç Ölümcül Bir Kaza Yapmamış Uçaklar
İleri Düzey Donanımları Sayesinde Şu Ana Kadar Hiç Ölümcül Bir Kaza Yapmamış Uçaklar
Kaynak: https://x.com/levelsio/status/1873435...
Havacılık dünyasında güvenlik her zaman öncelikli! Bazı uçaklar var ki bugüne kadar hiç ölümcül kazaya karışmadan gökyüzünde güvenle süzülmeyi başarıyor. Teknolojinin zirvesini temsil eden bu uçaklar, hem tasarımları hem de performanslarıyla dikkat çekiyor. İşte havada güvenlik deyince akla gelen, sıfır ölümcül kaza istatistiğiyle öne çıkan uçaklar...
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Airbus A350
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Airbus A380
Comac C919
Airbus A319/A320/A321 Neo
Airbus A340
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Boeing 717 (MD-95)
Boeing 747-8
Airbus A300 Beluga
Boeing 787 Dreamliner
SpaceX Crew Dragon
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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