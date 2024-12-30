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Yapılan Yeni Bir Araştırmaya Göre Her Sigara Ömrünüzden 20 Dakika Götürüyor!

Yapılan Yeni Bir Araştırmaya Göre Her Sigara Ömrünüzden 20 Dakika Götürüyor!

sigara
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.12.2024 - 13:14

University College London’da yapılan bir araştırmaya göre, tek bir sigara ömrünüzden 20 dakika, bir paket sigara ise yaklaşık 7 saat götürüyor. Uzmanlar, yeni yıla girerken sigarayı bırakmanın önemine dikkat çekiyor. Sigara, dünyada önlenebilir hastalıkların ve ölümlerin en büyük nedenlerinden biri olmaya devam ederken, yalnızca İngiltere’de her yıl yaklaşık 80 bin kişi sigaraya bağlı sebeplerle hayatını kaybediyor. Kanser ölümlerinin dörtte biri de sigarayla ilişkilendiriliyor.  

Detaylara birlikte göz atalım...

Kaynak: The Guardian

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Yeni yıla girerken, sigara içenlere bırakmaları için önemli bir çağrı yapılıyor. University College London’da yapılan bir araştırma, sigaranın ömrü düşündüğümüzden çok daha fazla kısalttığını ortaya koydu.

Yeni yıla girerken, sigara içenlere bırakmaları için önemli bir çağrı yapılıyor. University College London’da yapılan bir araştırma, sigaranın ömrü düşündüğümüzden çok daha fazla kısalttığını ortaya koydu.

The Guardian'ın haberine göre yapılan bir araştırma, tek bir sigara içmenin ömrünüzden ortalama 20 dakika götürdüğünü ortaya koydu. Yani, 20 sigaralık bir paket ömrünüzü yaklaşık 7 saat kısaltıyor.

The Guardian'ın haberine göre yapılan bir araştırma, tek bir sigara içmenin ömrünüzden ortalama 20 dakika götürdüğünü ortaya koydu. Yani, 20 sigaralık bir paket ömrünüzü yaklaşık 7 saat kısaltıyor.

“Hayattan 10 Yıl Gidiyor”

“Hayattan 10 Yıl Gidiyor”

Dr. Sarah Jackson’a göre sigaranın zararlı olduğunu herkes biliyor, ama bu zararların boyutu genelde hafife alınıyor. Jackson, “Sigarayı bırakmayanlar ortalama 10 yılını kaybediyor. Düşünsenize, bu sevdiklerinizle geçirebileceğiniz onca güzel anı demek,” diyor.

Sigara, dünyada önlenebilir hastalıkların ve ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olmaya devam ediyor. İngiltere’de her yıl yaklaşık 80 bin kişi sigaraya bağlı sebeplerden hayatını kaybediyor. Ayrıca kanser ölümlerinin dörtte birinden de sigara sorumlu.

"Zararı Çok Daha Fazla"

"Zararı Çok Daha Fazla"

Çalışma, sigaranın etkilerini uzun yıllardır inceleyen 1951 tarihli British Doctors Study ve 1996’dan bu yana kadın sağlığını takip eden Million Women Study verilerine dayanıyor. Daha önceki araştırmalar bir sigaranın ömrü 11 dakika kısalttığını söylüyordu. Ancak bu yeni çalışma, bu süreyi neredeyse iki katına çıkararak 20 dakikaya yükseltti.

Dr. Jackson, “Bazı insanlar yaşlılığın hastalıklarla geçtiğini düşünerek birkaç yılı gözden çıkarabiliyor. Ama sigara, sağlıklı geçen orta yaş dönemine darbe vuruyor,” diyor. “Sigara içen bir 60 yaşındaki, genelde sigara içmeyen 70 yaşındaki birinin sağlık durumuna sahip oluyor.” diyor.

"Tamamen Bırakmadan Olmaz"

"Tamamen Bırakmadan Olmaz"

Uzmanlar, sigarayı tamamen bırakmanın sağlığı ve yaşam süresini korumanın tek yolu olduğunu söylüyor. “Sigarayı bırakmak her yaşta faydalı ama ne kadar erken bırakırsanız hayatınız o kadar uzun ve sağlıklı olur,” diyorlar. Royal College of Physicians’tan Prof. Sanjay Agrawal da şunları ekliyor: “Her sigara, hayatınızdan kıymetli dakikalar götürüyor. Bu araştırma, sigarayı bırakmanın ne kadar acil bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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