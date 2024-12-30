Yapılan Yeni Bir Araştırmaya Göre Her Sigara Ömrünüzden 20 Dakika Götürüyor!

Dr. Sarah Jackson’a göre sigaranın zararlı olduğunu herkes biliyor, ama bu zararların boyutu genelde hafife alınıyor. Jackson, “Sigarayı bırakmayanlar ortalama 10 yılını kaybediyor. Düşünsenize, bu sevdiklerinizle geçirebileceğiniz onca güzel anı demek,” diyor.

Sigara, dünyada önlenebilir hastalıkların ve ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olmaya devam ediyor. İngiltere’de her yıl yaklaşık 80 bin kişi sigaraya bağlı sebeplerden hayatını kaybediyor. Ayrıca kanser ölümlerinin dörtte birinden de sigara sorumlu.