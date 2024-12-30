Yapılan Yeni Bir Araştırmaya Göre Her Sigara Ömrünüzden 20 Dakika Götürüyor!
Yapılan Yeni Bir Araştırmaya Göre Her Sigara Ömrünüzden 20 Dakika Götürüyor!
University College London’da yapılan bir araştırmaya göre, tek bir sigara ömrünüzden 20 dakika, bir paket sigara ise yaklaşık 7 saat götürüyor. Uzmanlar, yeni yıla girerken sigarayı bırakmanın önemine dikkat çekiyor. Sigara, dünyada önlenebilir hastalıkların ve ölümlerin en büyük nedenlerinden biri olmaya devam ederken, yalnızca İngiltere’de her yıl yaklaşık 80 bin kişi sigaraya bağlı sebeplerle hayatını kaybediyor. Kanser ölümlerinin dörtte biri de sigarayla ilişkilendiriliyor.
Detaylara birlikte göz atalım...
Kaynak: The Guardian
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Yeni yıla girerken, sigara içenlere bırakmaları için önemli bir çağrı yapılıyor. University College London’da yapılan bir araştırma, sigaranın ömrü düşündüğümüzden çok daha fazla kısalttığını ortaya koydu.
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The Guardian'ın haberine göre yapılan bir araştırma, tek bir sigara içmenin ömrünüzden ortalama 20 dakika götürdüğünü ortaya koydu. Yani, 20 sigaralık bir paket ömrünüzü yaklaşık 7 saat kısaltıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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