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Bir Erkeğe Karşı His Besleyince Neler Hissettiklerini Söyleyen Kişiler

Bir Erkeğe Karşı His Besleyince Neler Hissettiklerini Söyleyen Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.12.2024 - 16:21

Bir kullanıcı, kızların bir erkeğe karşı hisleri olunca kafasında neler döndüğünü sordu. Cevaplar, goygoyla karışık bir şekilde geldi tabii! Kimisi derin duygulardan bahsetti, kimisi ise tamamen eğlenceli şeyler söyledi. Gelin, bakalım neler demişler!👇

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Bir kullanıcı, kızların bir erkeğe karşı hisleri olunca kafasında neler döndüğünü sordu.

Bir kullanıcı, kızların bir erkeğe karşı hisleri olunca kafasında neler döndüğünü sordu.
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Goygoyla karışık birçok cevap geldi. Gelin, göz atalım👇

Goygoyla karışık birçok cevap geldi. Gelin, göz atalım👇
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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