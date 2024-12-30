2025 Yılını Büyük Bir Sevinçle Karşılayan Yabancı Twitter (X) Kullanıcıları
2025 Yılını Büyük Bir Sevinçle Karşılayan Yabancı Twitter (X) Kullanıcıları
Sizler de takdir edersiniz ki, 2025 yılına saatler kaldı. 2024 yılı, bazı zorlukları ve olumsuzlukları beraberinde getirmiş olsa da, birçoğumuz için hala yeni yıl, yenilik ve değişim umudu taşıyor. 2025'ten beklentilerimiz büyük. Yabancı kullanıcılar da 2025 yılına dair beklentilerini dile getirdi. Gelin, kim neler paylaşmış, hep birlikte bakalım...
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Bir kullanıcının 2025'e nasıl giriyorsunuz diye sorması üzerine kullanıcılar birçok gönderi paylaştı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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