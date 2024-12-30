2025 Yılını Büyük Bir Sevinçle Karşılayan Yabancı Twitter (X) Kullanıcıları

Sizler de takdir edersiniz ki, 2025 yılına saatler kaldı. 2024 yılı, bazı zorlukları ve olumsuzlukları beraberinde getirmiş olsa da, birçoğumuz için hala yeni yıl, yenilik ve değişim umudu taşıyor. 2025'ten beklentilerimiz büyük. Yabancı kullanıcılar da 2025 yılına dair beklentilerini dile getirdi. Gelin, kim neler paylaşmış, hep birlikte bakalım...