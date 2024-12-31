Aldatıldıktan Sonra Sevgilisinden Akılalmaz Bir İntikam Alan Kadının Filmleri Aratmayan Hikayesi
Aldatıldıktan Sonra Sevgilisinden Akılalmaz Bir İntikam Alan Kadının Filmleri Aratmayan Hikayesi
Kaynak: https://www.tiktok.com/@caseyswales4/...
Aldatılmak, her ilişkide yaşanabilecek en acı verici durumlardan biri. TikToker Casey Swales, yıllarca süren bir ilişkinin ardından sevgilisi tarafından aldatıldığını öğrendiğinde, duygusal olarak yıkılmak yerine intikam almak için harekete geçti. Planını adım adım hayata geçiren Casey, aldatıldığı adamdan ve sevgilisinden öyle bir intikam aldı ki, olay bir filme konu olacak kadar ilginçti. Gelin, o hikayeye beraber bakalım...
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Aldatılmak gerçekten kötü bir his. Uzun bir süre insanın güveni yerine gelmiyor.
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Fakat bazılarımız aldatıldıktan sonra intikam almak isteyebilir. Geçtiğimiz günlerde bir kadın da tam olarak öyle yaptı.
Casey isimli bir kadın, paylaştığı TikTok'ta 4 yıllık ilişkisinde aldatıldığını öğrendi, dünyası başına yıkıldı. İki üç yıl boyunca gayet sabit giden bir ilişkinin ardından erkek arkadaşının garip davrandığını fark eden kadın, sevgilisi duştayken telefonunu karıştırmaya karar verdi.
Başka bir kadınla mesajlaştığını gördükten sonra aldatıldığını fark eden Casey, sonunda bu kadını araştırıp tanımaya karar veriyor.
"Tesadüfen" bir mekanda karşılaşma planlayan kadın, bu kadınla arkadaş oluyor ve haftalarca vakit geçiriyorlar.
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Casey, aldatılmanın acısını sindirmek yerine, erkek arkadaşının ve aldattığı kadının hayatını zorlaştıracak bir plan yapıyor.
Erkek arkadaşının işine dair detaylı bilgilere ulaşan Casey, onun iş yerindeki sorunlarını ve eksikliklerini ifşa ediyor. Bu hamleyle adam zor zamanlar yaşıyor ve evsiz kalıyor.
Kadınla birlikte iş birliği yaparak adamın hayatını mahveden kadın, bu süreçte kişiliğinde radikal değişiklikler yaşadığını da dile getiriyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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