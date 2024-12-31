Aldatıldıktan Sonra Sevgilisinden Akılalmaz Bir İntikam Alan Kadının Filmleri Aratmayan Hikayesi

Aldatılmak, her ilişkide yaşanabilecek en acı verici durumlardan biri. TikToker Casey Swales, yıllarca süren bir ilişkinin ardından sevgilisi tarafından aldatıldığını öğrendiğinde, duygusal olarak yıkılmak yerine intikam almak için harekete geçti. Planını adım adım hayata geçiren Casey, aldatıldığı adamdan ve sevgilisinden öyle bir intikam aldı ki, olay bir filme konu olacak kadar ilginçti. Gelin, o hikayeye beraber bakalım...