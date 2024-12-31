"Özlem Sona Eriyor": 1 Ocak'ta Başlayacak Olan Survivor'ın İlk Bölüm Tanıtımı Yayınlandı
"Özlem Sona Eriyor": 1 Ocak'ta Başlayacak Olan Survivor'ın İlk Bölüm Tanıtımı Yayınlandı
Geçtiğimiz günlerde Survivor 2025 için gönüllüler takımının tanıtımı yayınlanmıştı. 1 Ocak 2025'te başlayacak olan Survivor 2025'te tanıdık isimler bir araya geliyor. İsmail Balaban, Barış Murat Yağcı ve Serenay Aktaş gibi isimler rekabetin tam ortasında yer alırken, Kaan Kazgan ve Göksu Küçükali gibi yeni isimler de kadroda olacak. Survivor tutkunları, bu heyecan verici kadro ile başlayacak yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Survivor'ın ilk bölüm tanıtımını izleyenler ne düşünüyor? Gelin, beraber bakalım…
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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Survivor 2025 için gönüllüler takımının tanıtımı yayınlanmıştı.
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1 Ocak 2025'te yayınlanmaya başlayacak Survivor'ın All Star kadrosunda İsmail Balaban, Barış Murat Yağcı, Serenay Aktaş, Sema Aydemir, Zeynep Alkan, Batuhan Karacakaya, Yağmur Banda, Ayşe Yüksel, Adem Kılıççı yer alırken; Gönüllüler takımı ise Kaan Kazgan, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Adilhan Numan olacağı açıklanmıştı.
Gelin, izleyiciler neler demiş beraber bakalım...
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Sizce bu sezon nasıl olacak?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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