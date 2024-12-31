"Özlem Sona Eriyor": 1 Ocak'ta Başlayacak Olan Survivor'ın İlk Bölüm Tanıtımı Yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde Survivor 2025 için gönüllüler takımının tanıtımı yayınlanmıştı. 1 Ocak 2025'te başlayacak olan Survivor 2025'te tanıdık isimler bir araya geliyor. İsmail Balaban, Barış Murat Yağcı ve Serenay Aktaş gibi isimler rekabetin tam ortasında yer alırken, Kaan Kazgan ve Göksu Küçükali gibi yeni isimler de kadroda olacak. Survivor tutkunları, bu heyecan verici kadro ile başlayacak yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Survivor'ın ilk bölüm tanıtımını izleyenler ne düşünüyor? Gelin, beraber bakalım…