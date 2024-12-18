Sonunda Beklenen Tanıtım Geldi: Acun Ilıcalı Survivor 2025'in Yayın Tarihini ve Kadrosunu Açıkladı!
Sonunda Beklenen Tanıtım Geldi: Acun Ilıcalı Survivor 2025'in Yayın Tarihini ve Kadrosunu Açıkladı!
Survivor All Star-Gönüllüler'in ne zaman başlayacağı merak konusuydu. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bir afiş ortalığı karıştırsa da Acun Ilıcalı ve Acunn Medya'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmemişti. Ortaya atılan iddiaların doğru olup olmadığı sonunda netleşti. Survivor 2025'in beklenen tanıtımı yayınlandı!
1 Ocak'ta başlayacağı açıklanan Survivor kadrosunda hangi isimler yer alıyor? Birlikte bakalım...
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Survivor 2025 için pek çok iddia ortaya atıldı ve daha önce yarışmaya katılan pek çok ismin yeni sezonda yer alacağı da bu iddialar arasında yer aldı.
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Hatta geçtiğimiz günlerde programa ait olduğu iddia edilen bir afiş sızdı ve konuyla ilgili doğru ya da yanlış olduğuna dair hiçbir açıklama gelmedi.
Ve sonunda beklenen haber geldi! Acun Ilıcalı yeni sezon tanıtımını yayınlayarak programın ne zaman başlayacağını ve hangi yarışmacıların olacağını açıkladı.
1 Ocak 2025'te yayınlanmaya başlayacak Survivor'ın All Star kadrosunda İsmail Balaban, Barış Murat Yağcı, Serenay Aktaş, Sema Aydemir, Zeynep Alkan, Batuhan Karacakaya, Yağmur Banda, Ayşe Yüksel, Adem Kılıççı yer alırken; Gönüllüler takımı ise Kaan Kazgan, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Adilhan Numan olacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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