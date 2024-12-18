"Erken Oldu" Demişti: Kızıl Goncalar'ın Vahid'i Tolga Tekin'den Dikkat Çeken Veda Mesajı!
"Erken Oldu" Demişti: Kızıl Goncalar'ın Vahid'i Tolga Tekin'den Dikkat Çeken Veda Mesajı!
NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da ayrılık rüzgarları esiyor. Henüz yeni sezonda diziye dahil olan Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd'in babası Vahid'i oynayan Tolga Tekin diziden ayrıldı. Hikayede rolü biten Tolga Tekin Oksijen'e verdiği röportajda ayrılığın erken olduğunu söylemişti. Diziden ayrılmak istemediğini belirttikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.
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"Kızıl Goncalar" dizisinde oynadığı "Vahid" karakteriyle beğeni toplayan Tolga Tekin, geçtiğimiz bölümde son kez oynadı.
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Henüz yeni sezonda diziye dahil olan Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd'in babası Vahid'i oynayan Tolga Tekin diziden ayrılığı ile ilgili Oksijen'e röportaj vermişti.
Verdiği röportajda "Benim için erken bir ayrılık oldu. Biraz daha devam etmesini isterdim. Bu kadar kısa süreceğini tahmin etmemiştim." diye belirtti.
Başarılı oyuncu bu açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tekin paylaşımında👇🏻
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Setteki eğlenceli anlarını da paylaşan Tekin'in vedası sosyal medyada üzüntü ile karşılandı. Siz bu ayrılık hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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