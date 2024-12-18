"Erken Oldu" Demişti: Kızıl Goncalar'ın Vahid'i Tolga Tekin'den Dikkat Çeken Veda Mesajı!

'Tüm güzel yorumlarınız ve beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum.Bizler sizlerle varız.Özenle seçilmiş çok iyi bir oyuncu kadrosu, işini çok iyi yapan bir kamera arkası ekibiyle çalışmaktan çok keyif aldım.Emeği geçen herkesin eline, yüreğine sağlık.Daha iyilerine inşallah.' diye belirtti.