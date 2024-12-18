"Dişlerim Aşınmasın, Diye Çiğneyip Ağzıma Veriyordu!": Müge Anlı'daki Kadın Kulaklarımızdan Şüphe Ettirdi!
"Dişlerim Aşınmasın, Diye Çiğneyip Ağzıma Veriyordu!": Müge Anlı'daki Kadın Kulaklarımızdan Şüphe Ettirdi!
Müge Anlı'ya çıkan Aysel Hanım, 2 buçuk sene boyunca birlikte olduğu adamın kendisini dolandırdığını iddia etti. Ankara'dan Yozgat'a uzak şehir ilişkisi yaşayan Aysel Hanım, 'Ferhat ile Şirin gibiydik' diye anlattı. Kendisi 57 yaşında olan Aysel'in sevgilisi 40 yaşındaydı. Dişlerim aşınmasın diye yemeği çiğneyip ağzıma veriyordu, diyen Aysel Hanım duygularının masum olduğu belirtti. Ancak aşık olduğu adamın kendisini 500 bin TL dolandırdığını anlattı.
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Müge Anlı'nın programında bu sabah bir dolandırıcılık hikayesi gündeme geldi. Aysel Hanım, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Ferhat ile birlikteliğinde dolandırıldığını anlattı.
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Aysel Hanım, 2 buçuk yıldır büyük bir aşk yaşadığını söylediği Ferhat ile uzak şehirlerdeydi. Ancak aralarındaki bağdan şüphesi yoktu.
Ferhat Bey, iş dolayısıyla bahanelerle Aysel Hanım'dan iddiaya göre 500 bin tl aldı. Ancak bunun karşılığında mutlu bir yuvamız olacak, vaadinde bulundu.
Aysel Hanım'ın anlatımına göre, bu aşk öyle büyük bir aşktı ki Ferhat, Aysel'in dişleri aşınmasın, diye yemekleri çiğneyerek Aysel'in ağzına veriyordu.
Sonrasında ise Aysel, paralarını alan Ferhat'ın başka kadınlarla birlikte olduğunu fark etti. Başka bir kadınla bulgur pilavı yerken ve ayran içerken yakalayan Aysel, karakola gittikten sonra dolandırıldığını anladığını belirtti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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