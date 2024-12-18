"Dişlerim Aşınmasın, Diye Çiğneyip Ağzıma Veriyordu!": Müge Anlı'daki Kadın Kulaklarımızdan Şüphe Ettirdi!

Müge Anlı'ya çıkan Aysel Hanım, 2 buçuk sene boyunca birlikte olduğu adamın kendisini dolandırdığını iddia etti. Ankara'dan Yozgat'a uzak şehir ilişkisi yaşayan Aysel Hanım, 'Ferhat ile Şirin gibiydik' diye anlattı. Kendisi 57 yaşında olan Aysel'in sevgilisi 40 yaşındaydı. Dişlerim aşınmasın diye yemeği çiğneyip ağzıma veriyordu, diyen Aysel Hanım duygularının masum olduğu belirtti. Ancak aşık olduğu adamın kendisini 500 bin TL dolandırdığını anlattı.