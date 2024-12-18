Yılın En Büyük Dramaları: Ekran Başındaki Herkesi Şoke Eden 2024 Esra Erol Olayları

Esra Erol’da programı, bu yıl da ekrana damga vuran olaylarla gündemden düşmedi. Aile dramaları, şaşırtıcı yüzleşmeler ve çözülmeyi bekleyen sırlarla dolu hikayeler, izleyicileri hem şaşırttı hem de ekran başına kilitledi. Kayıp kişilerin bulunmasından ihanet itiraflarına, bu yıl yaşananlar yine çok konuşuldu. Programda gözyaşlarının ve heyecanın eksik olmadığı anlar, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. İşte 2024 yılına damga vuran Esra Erol'da yaşanan olaylar...