Yılın En Büyük Dramaları: Ekran Başındaki Herkesi Şoke Eden 2024 Esra Erol Olayları
Yılın En Büyük Dramaları: Ekran Başındaki Herkesi Şoke Eden 2024 Esra Erol Olayları
Esra Erol’da programı, bu yıl da ekrana damga vuran olaylarla gündemden düşmedi. Aile dramaları, şaşırtıcı yüzleşmeler ve çözülmeyi bekleyen sırlarla dolu hikayeler, izleyicileri hem şaşırttı hem de ekran başına kilitledi. Kayıp kişilerin bulunmasından ihanet itiraflarına, bu yıl yaşananlar yine çok konuşuldu. Programda gözyaşlarının ve heyecanın eksik olmadığı anlar, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. İşte 2024 yılına damga vuran Esra Erol'da yaşanan olaylar...
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1. Esra Erol’da programında izleyicilere hem sürpriz hem de duygu dolu anlar yaşatan bir olay gerçekleşti. Yıllardır ekranlardan tanıdığımız tecrübeli avukat Hülya Kuran’ın kızı, annesinin izinden giderek yayında ilk davasını aldı. Evliliklerinde sorun yaşayan bir çiftin boşanma sürecinde avukatlık yapan genç hukukçu, annesine benzerliği ile de dikkat çekti. Esra Erol Zeynep'in başarısını anons ederken Hülya Hanım gözyaşlarını tutamadı.
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2. Bir süredir Esra Erol'da aranan Fatih Aydın ile ilgili sonuca henüz ulaşılamadı. 7 Temmuz'dan bu yana kayıp olan Fatih'i aramak için ailesinin evine ekibini gönderen Esra Erol yayında bir şok yaşadı. Fatih'in ailesinden kuzenleri Esra Erol'un ekibine taş ve sopalarla saldırdı. Olaya müdahale eden polis aile üyelerini gözaltına aldı.
3. TikTok fenomenlerinden olan Aleyna Gül Demircioğlu, eski sevgilisi ile yaşadıkları nedeniyle Esra Erol’a katıldı. Genç kız, eski sevgilisinin kendisine ait müstehcen görüntüleri garsonlara bile gönderdiğini öne sürdü.
4. Esra Erol'da programında mide bulandırıcı bir olay yaşandı. Her gün bir yenisine uyandığımız skandallarda bu kez kadın kocasının kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu iddia etti. Esra Erol'a yaptığı itiraflarla izleyenleri şok etti.
5. Esra Erol'da Fatih Aydın'ın kaybı araştırılmaya devam ederken annesinin çocuğu kaybolduktan sonra evini boyatması dikkat çekmişti. Esra Erol o boya ustasını buldu. Ancak Mevlüt Bey'in "Bütün evi 3 bin tl'ye boyadım." açıklaması dikkat çekti. Başka bir boya ustası bağlanıp "Sen boyadan çalıyorsun." diye suçladı.
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6. Esra Erol'da Sedef, babasını başka bir kadın gibi davranarak kandırdığını itiraf etti. Başka bir kadın gibi sosyal medyada babasıyla konuşan kız, babasından yüklü miktarda para aldığını da söyledi. Baba, eşini aldattığı sırada kızının açtığı fake hesaba arabasını satıp para gönderdiğini dile getirdi.
7. Fatih Aydın'ı ararken yaşadığı eve kameralar gönderen Esra Erol'a Fatih’in babası Mahmut Aydın yayında sert çıktı. Muhabirin açıklamalarının ardından 'Bu kadın bir daha benim evime girmesin.' diyen baba sakinleşmedi. 'Benim evde iç çamaşırlarım var. Çıplağım. İçeri giriyor. Biraz saygı.' diyerek herkesi şoke etti.
8. Esra Erol'da programında TikTok Mehdisi Mustafa Çabuk, 15 müridiyle beraber tutuklanmıştı. Bunun üzerine Çabuk'un müridlerinden Hasan isimli şahıs, Esra Erol'u tehdit eden bir video yayınladı. Esra Erol bu sene yaptığı yayınlar nedeniyle canıyla tehdit edildi.
9. Esra Erol'da Nazile Hanım, İmam nikahlı eşi ve evli kızının kaçtığını iddia etti. Aile içi ilişkilerin çarpıklaştığı gerçeği bir kez daha yüzümüze vuruldu. Nazile Hanım'ın yayında anlattıkları herkesi şaşırtırken Esra Erol olaya 'Midem bulandı.' diye tepki gösterdi.
10. Esra Erol'da yayınına katılan mağdur anne, boşandığı eşinin 12 yaşındaki oğluna oje sürüp, makyaj yaptığını ve kadın kıyafetleri giydirerek istismar ettiğini iddia etti. Programda konuşulanlar şok etti.
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11. Ocak ayından beri kayıp olan Sibel Hanım'ı aramak için programa çıkan ailesi kısa sürede güzel haberi alsa da canlı yayına çıkan Sibel kocası hakkında "Kocam bana başka erkeklerle ilişkiye girmemi teklif etti" dedi.
12. Afyonkarahisar'dan 31 yaşında, iki çocuk sahibi Gökhan Bulut, 22 Nisan'da ortadan kaybolan ve 'Üç harflilerle evliyim' iddiasında bulunan eşi Döndü Bulut'u arıyordu. Esra Erol ve ekibi, Döndü hanımı buldu.
13. 14 yaşındayken 10 bin TL başlık para karşılığı evlendirilen Burcu, anlattıklarıyla herkesi şoke etti. 15 yaşında doğum yapan Burcu'nun 2 çocuğu bulunurken şimdi oğullarını göremiyor. Esra Erol, oğullarını göremediği için programa başvuran ve şimdi 18 yaşında olan Burcu'nun hikâyesini 'Bizim en acı tablolarımızdan biri' diyerek sundu.
14. Esra Erol'da programına katılan Pınar, saplantılı aşığı Haluk hakkındaki iddialarıyla hepimizi dumur etmişti. Haluk, Pınar'ın kendisine büyü yaptırdığını ve eşinden bu yüzden soğudunu belirtti.
15. Esra Erol'un programına katılan Betül, kocası Veysel'in kendisini aldattığını iddia etmişti. Geçtiğimiz sene Veysel'in eşini aldattığı Özge'den olan ikiz bebeklerinden yalnızca birinin babası çıkmıştı. Tıp tarihinde milyonda bir görülen bu vakanın ardından Erol, Veysel'in sokakta ölü bulunduğunu açıkladı.
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16. Esra Erol'da 1 yıllık sevgilisi tarafından dolandırılan adam damga vurdu. Aslı olarak tanıdığı kadının aslında Murat isimli bir erkek olduğunu öğrenen Okan, öğrendikleri karşısında şoke oldu.
17. Esra Erol'da yine tüm Türkiye'yi sarsan bir olay işlendi. Yabancı uyruklu Zahid tarafından istismara uğrayan 15 yaşındaki zihinsel engelli Pınar Deniz, daha sonra annesi tarafından istismarcısı ile evlendirilirken 'Beni istismar eden öz babamdır' diyerek ayrıca babasına da iftira atmış.
18. Esra Erol'a eşinin çocuklarına kötü davrandığını söyleyerek başvuran Dilek Hanım, yayında ortaya çıkanların ardından herkesi şok etti. Emniyet bebeklerine alkol verdiği ortaya çıkan aile için stüdyoya geldi.
19. Esra Erol'da programında aranan 12 yaşındaki Sudenaz Kalabas'ı alıkoyduğu için gözaltına alınan 20 yaşındaki İlhan Kütükçü tutuklandı.
20. Esra Erol'un programında stüdyoda tansiyon yükseldi. Yayına eşi ile boşanmak için katılan konuğun sarf ettiği sözler Avukat Hülya Hanım'ı sinirlendirdi. "Şiddet mağduru bir erkeğim" diyen Haydar, İlayda ile tartışmasını Erola'a ve stüdyonun konuğu olan Avukat Hülya Hanım'a da yansıttı. Hülya Hanım'a söylediği sözler Avukat'ın yayını terk etmesine sebep oldu.
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21. Caner ve Merve'nin bebeklerinin cinsiyeti için pasta kesilen canlı yayında çift kız bebekleri olacağını öğrenirken Esra Erol canlı yayınında duygulandıran anlar yaşandı.
22. Esra Erol'da programına katılan 70 yaşındaki Ali Rıza Bey, kendisinden 34 yaş küçük eşini aramak için yayına katılmıştı. Bebeğinin kendisinden olup olmadığını merak eden Ali Rıza Bey, cinayet itirafıyla herkesi şoke etti. Öz kızını öldürdüğünü açıklayınca Esra Erol adamı yayından gönderdi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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