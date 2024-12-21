2024'te En Çok Ne İzledik? İşte Yılın Rating Zirvesine Tırmanan Dizileri!
2024'te En Çok Ne İzledik? İşte Yılın Rating Zirvesine Tırmanan Dizileri!
2024 yılı, televizyon dizileri için unutulmaz bir yıl oldu. Birçok dizi, ekranda reyting rekorları kırarak izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Özellikle Kızılcık Şerbeti ve Gönül Dağı gibi yapımlar yeni sezonunda yeni bölümleri ile ekrana damgasını vurdu. Sezona yeni giren diziler arasından da dikkat çeken yapımlar oldu. İşte 2024’ün en çok izlenen yerli dizileri...
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1. Kızılcık Şerbeti
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2. Gönül Dağı
3. Bir Gece Masalı
4. Teşkilat
5. Kuruluş Osman
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6. Bahar
7. Kızıl Goncalar
8. Yalı Çapkını
Siz bu yıl en çok hangi diziyi severek izlediniz? Yorumlarda bize yazmayı unutmayın...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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