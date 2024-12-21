2024'te En Çok Ne İzledik? İşte Yılın Rating Zirvesine Tırmanan Dizileri!

2024 yılı, televizyon dizileri için unutulmaz bir yıl oldu. Birçok dizi, ekranda reyting rekorları kırarak izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Özellikle Kızılcık Şerbeti ve Gönül Dağı gibi yapımlar yeni sezonunda yeni bölümleri ile ekrana damgasını vurdu. Sezona yeni giren diziler arasından da dikkat çeken yapımlar oldu. İşte 2024’ün en çok izlenen yerli dizileri...