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2024'te En Çok Ne İzledik? İşte Yılın Rating Zirvesine Tırmanan Dizileri!

2024'te En Çok Ne İzledik? İşte Yılın Rating Zirvesine Tırmanan Dizileri!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.12.2024 - 09:01

2024 yılı, televizyon dizileri için unutulmaz bir yıl oldu. Birçok dizi, ekranda reyting rekorları kırarak izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Özellikle Kızılcık Şerbeti ve Gönül Dağı gibi yapımlar yeni sezonunda yeni bölümleri ile ekrana damgasını vurdu. Sezona yeni giren diziler arasından da dikkat çeken yapımlar oldu. İşte 2024’ün en çok izlenen yerli dizileri...

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1. Kızılcık Şerbeti

1. Kızılcık Şerbeti

Show TV'de 3. sezonu ile ekrana damga vuran Kızılcık Şerbeti yeni bölümleri ile Ekim ayında 9.07 gibi etkileyici bir reyting elde ederek listelerde üst sıralarda yer aldı. Aile dinamikleri ve sosyal konuları harmanlayan sürükleyici hikayesi geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekti. Şerbo izleyenler burada mı? Elleri kaldırın!

2. Gönül Dağı

2. Gönül Dağı

TRT 1'de yayınlanan ve uzun soluklu bir yapım olan Gönül Dağı, geçmişte olduğu gibi bu sene de favori oldu. 2024'ün son haftalarında 8.06'ya ulaşarak reyting gücünü korudu.

3. Bir Gece Masalı

3. Bir Gece Masalı

Bu yılın şüphesiz en dikkat çeken yapımlarından biri ATV'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'ydı. komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) sürükleyici aşk hikayesini izleyici çok sevdi. Dizi Eylül başında 13,60 gibi yüksek bir reytingle zirveye yerleşerek izleyicileri şaşırttı

4. Teşkilat

4. Teşkilat

Tolga Sarıtaş'ın dizisi Teşkilat, ekranda adeta fırtına gibi esen diğer bir dizi oldu. Dizideki partneri Aybüke Pusat ile uyumu çok yakıştırılan yakışıklı oyuncu reytingde zirveyi zorladı. Bu aksiyon dolu dizinin beşinci sezonu 7.18 gibi yüksek bir reyting oranına ulaştı.

5. Kuruluş Osman

5. Kuruluş Osman

Popüler Diriliş Ertuğrul serisinin devamı niteliğindeki tarihi drama dizisi Kuruluş Osman, son bölümüyle 5,47 reyting elde ederek hayran kitlesini ekrana bağlamaya devam etti.

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6. Bahar

6. Bahar

Sağlam oyuncu kadrosu ile Salı akşamlarının vazgeçilmezi Bahar, sıralamada hep zirvede yer aldı.

7. Kızıl Goncalar

7. Kızıl Goncalar

Orijinal hikayesi ve izleyiciyi derinden sarsan sahneleri ile bu sene en çok konuşulan dizilerden biri de Kızıl Goncalar oldu.

8. Yalı Çapkını

8. Yalı Çapkını

Finale doğru giderken izleyiciden eleştiri alsa da Seyran ve Ferit'in yeniden bir araya gelmesiyle Yalı Çapkını, sadık izleyicisini yeniden kazanmayı başardı.

Siz bu yıl en çok hangi diziyi severek izlediniz? Yorumlarda bize yazmayı unutmayın...

Siz bu yıl en çok hangi diziyi severek izlediniz? Yorumlarda bize yazmayı unutmayın...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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