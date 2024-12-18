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Kusursuz Roller Yok Artık! İstanbullu Gelin'in Senaristi Bahar'a Gelince Dizinin Havası Tamamen Değişti!

Kusursuz Roller Yok Artık! İstanbullu Gelin'in Senaristi Bahar'a Gelince Dizinin Havası Tamamen Değişti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.12.2024 - 10:04

Salı akşamlarının zirvesinde yer alan Bahar dizisi iki sezondur büyük bir ilgiyle izleniyor. Ancak geçtiğimiz hafta dizinin senaristi değişmiş, İstanbullu Gelin'i de yazan Deniz Akçay dizinin yeni senaristi olmuştu. Dün akşam yayınlanan bölüme Bahar'ın en yakın arkadaşı Çağla ile yüzleşmesi ve Çağla'nın Bahar hakkında söyledikleri damga vurdu. Eleştiri oklarının hedefi olan Bahar gerçeklerle ilk kez yüzleşti ve karakterin kusursuz olmadığını hep birlikte görmüş olduk. Bu değişiklik izleyici tarafından hemen fark edildi.

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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar, önemli bir değişikliğe gitmiş ve yönetmen koltuğuna İstanbullu Gelin'i de kaleme alan Deniz Akçay oturmuştu.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar, önemli bir değişikliğe gitmiş ve yönetmen koltuğuna İstanbullu Gelin'i de kaleme alan Deniz Akçay oturmuştu.

Dün akşam yayınlanan bölümde Bahar, en yakın arkadaşı Çağla tarafından eleştirildi ve bencillik yaptığı gerçeğiyle yüzleşti.

Dün akşam yayınlanan bölümde Bahar, en yakın arkadaşı Çağla tarafından eleştirildi ve bencillik yaptığı gerçeğiyle yüzleşti.

Onun da her insan gibi kusursuz olmadığını görmüş olduk ve hatta bu değişiklik de izleyici tarafından fark edildi, takdir topladı.

Onun da her insan gibi kusursuz olmadığını görmüş olduk ve hatta bu değişiklik de izleyici tarafından fark edildi, takdir topladı.
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O yüzleşme sahnesini de sizler için böyle bırakalım... Siz nasıl buldunuz?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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