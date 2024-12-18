Kusursuz Roller Yok Artık! İstanbullu Gelin'in Senaristi Bahar'a Gelince Dizinin Havası Tamamen Değişti!

Salı akşamlarının zirvesinde yer alan Bahar dizisi iki sezondur büyük bir ilgiyle izleniyor. Ancak geçtiğimiz hafta dizinin senaristi değişmiş, İstanbullu Gelin'i de yazan Deniz Akçay dizinin yeni senaristi olmuştu. Dün akşam yayınlanan bölüme Bahar'ın en yakın arkadaşı Çağla ile yüzleşmesi ve Çağla'nın Bahar hakkında söyledikleri damga vurdu. Eleştiri oklarının hedefi olan Bahar gerçeklerle ilk kez yüzleşti ve karakterin kusursuz olmadığını hep birlikte görmüş olduk. Bu değişiklik izleyici tarafından hemen fark edildi.