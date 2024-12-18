MasterChef'te İlk 6'ya Kalan Beyza'yı Tek Tebrik Eden Kişi Olan Semih İlk Haftalardaki Sözünü Tutmuş!
MasterChef'te İlk 6'ya Kalan Beyza'yı Tek Tebrik Eden Kişi Olan Semih İlk Haftalardaki Sözünü Tutmuş!
MasterChef'te final ateşi yandı! Son 7 yarışmacının kaldığı programda 5 isim ceket giyecek. Bu sebeple bu hafta 6 isim bu yarışa kazanmaya hak kazanacak. Fakat ilk 6 olmayı garantileyen ilk ismin Beyza olmasıyla birlikte yarışmada ortalık biraz karıştı. Yalnız kalan ve tek desteği Semih'ten gören Beyza izleyenleri üzerken, Semih'in ilk haftalarda verdiği sözü tuttuğu görüldü.
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MasterChef Türkiye'de final heyecanı şimdiden başladı. 5 yarışmacının ceket giyeceği programda bu hafta ilk 6 belli oluyor.
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Hafta başında da ilk 6'ya kalmayı garantileyen ilk isim Beyza olmuştu. Ancak son zamanlarda özellikle kadın yarışmacılarla arasına soğukluk giren Beyza, bu başarının ardından "yalnız" kaldı.
Beyza'yı destekleyen tek ismin Semih olması dikkat çekmişti.
Hatta bu desteğin ardından Beyza, Instagram hesabından Semih'le paylaşım yaparak düşman çatlatmıştı.
Semih'in ilk haftalarda Beyza'nın yanında olma sözü verdiği ve "Bana niye söylemedin? Kimse sataşamaz" dediği anlar bu yaşananların ardından tekrar gündeme geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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