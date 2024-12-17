Bu İkili Çok Konuşulur: Çağatay Ulusoy'un Eşref Rüya Dizisindeki Partneri Belli Oldu!
Bu İkili Çok Konuşulur: Çağatay Ulusoy'un Eşref Rüya Dizisindeki Partneri Belli Oldu!
Çağatay Ulusoy'un başrolünde oynayacağı Eşref Rüya Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Dizide 14 yaşında küçük bir tamirci çırağı olan Eşref'in küçükken aşık olduğu Rüya ile seneler sonra karşılaşması anlatılacak. Ancak Rüya bu kez düşmanı olarak Eşref'in karşısına çıkacak. Haliyle Rüya'yı kimin oynayacağı büyük merak konusu olmuştu. Sonunda ortalığı alev alev yakacak ikiliden kadın oyuncu da belli oldu!
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Geçtiğimiz sezon Gaddar'la ekranlara dönen Çağatay Ulusoy, bu sezon Kanal D ekranlarında Eşref Rüya karakterine hayat verecek.
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Dizide Eşref karakteri küçükken aşık olduğu Rüya ile seneler sonra düşman olarak karşılaşması anlatılacak.
Dizide başrolü Çağatay Ulusoy ile paylaşacak oyuncu merak konusuydu.
Hangi güzel oyuncunun Rüya olacağı belli oldu! Demet Özdemir dizide Çağatay Ulusoy ile partner olacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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