Başrol Olacağı Dizi Ertelenmişti: TRT 1 Efsanesi Teşkilat'a Usta Oyuncu Geliyor!
Başrol Olacağı Dizi Ertelenmişti: TRT 1 Efsanesi Teşkilat'a Usta Oyuncu Geliyor!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat 5. sezonuyla ekranlara geliyor. Pazar günleri izleyiciyle buluşan efsane dizi, Yargı'nın da final yapmasıyla birlikte bu sezon reytinglerde zirvede yer alıyor. Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat'ın sezon başında dahil olduğu dizinin daha da güçlenmesi pek de şaşırtıcı değil aslında. Ancak bununla da sınırlı kalmayan dizi, kadrosuna usta bir oyuncuyu daha dahil etti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye katılacak oyuncu ocak ayında kadrodaki yerini alacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, 5 sezondur reytinglerde zirveye ortak oluyordu. Bu sezon Yargı'nın final yapmasıyla birlikte de kendisini zirvenin ismi olarak görmeye başladık.
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Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş'ın dahil olduğu dizinin kadrosu da genişlemeye devam ediyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Erkan Petekkaya, Eşref rolüyle ocak ayında dizinin kadrosuna dahil olacak.
Petekkaya'nın başrol olacağı Yasak Aşk dizisi mart ayına ertelenmişti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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