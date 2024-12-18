Başrol Olacağı Dizi Ertelenmişti: TRT 1 Efsanesi Teşkilat'a Usta Oyuncu Geliyor!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat 5. sezonuyla ekranlara geliyor. Pazar günleri izleyiciyle buluşan efsane dizi, Yargı'nın da final yapmasıyla birlikte bu sezon reytinglerde zirvede yer alıyor. Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat'ın sezon başında dahil olduğu dizinin daha da güçlenmesi pek de şaşırtıcı değil aslında. Ancak bununla da sınırlı kalmayan dizi, kadrosuna usta bir oyuncuyu daha dahil etti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye katılacak oyuncu ocak ayında kadrodaki yerini alacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş