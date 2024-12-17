Afiş Doğru muydu? 1 Ocak'ta Başlayacağı İddia Edilen Survivor'ın Tanıtımı Hala Gelmedi!
Afiş Doğru muydu? 1 Ocak'ta Başlayacağı İddia Edilen Survivor'ın Tanıtımı Hala Gelmedi!
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, bu sezon da All Star konseptiyle ekrana gelecek. Geçtiğimiz günlerde programın tanıtım çekimlerinin ifşa olduğu iddia edilmiş ve afiş yayınlanmıştı. Doğruluğuna dair henüz hiçbir açıklama yapılmadı ancak konuyla ilgili bir yalanlama da yok. Sadece dikkat çeken bir detay var, o da geçtiğimiz sezon 17 Aralık'ta yayınlanan tanıtım videosunun henüz ortalarda olmaması! Bakalım 1 Ocak'ta başlayacağı söylenen programın videosu ne zaman gelecek?
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Her sezon olduğu gibi bu sezon da heyecanla beklediğimiz Survivor için geri sayım başladı.
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Geçtiğimiz sezon All Star konseptiyle yayınlanan Survivor'ın bir kez daha All Star olarak karşımıza çıkacağını öğrenmiştik.
Geçtiğimiz günlerde afiş çekimi tamamlanan Survivor All Star'ın yeni sezon afişinin ifşa olduğu iddia edilmişti.
1 Ocak'ta başlayacağı iddia edilen Survivor'ın afişiyle ilgili herhangi bir yalanlama ya da doğrulama gelmedi.
Ancak geçtiğimiz sezon da 1 Ocak'ta başlayan Survivor All Star'ın tanıtımı 17 Aralık'ta gelmişti.
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Bu kez hiçbir açıklama ya da tanıtımın gelmemesi, ortaya çıkan afişin bir kriz yaratıp yaratmadığı düşüncesini ortaya çıkardı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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