Afiş Doğru muydu? 1 Ocak'ta Başlayacağı İddia Edilen Survivor'ın Tanıtımı Hala Gelmedi!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, bu sezon da All Star konseptiyle ekrana gelecek. Geçtiğimiz günlerde programın tanıtım çekimlerinin ifşa olduğu iddia edilmiş ve afiş yayınlanmıştı. Doğruluğuna dair henüz hiçbir açıklama yapılmadı ancak konuyla ilgili bir yalanlama da yok. Sadece dikkat çeken bir detay var, o da geçtiğimiz sezon 17 Aralık'ta yayınlanan tanıtım videosunun henüz ortalarda olmaması! Bakalım 1 Ocak'ta başlayacağı söylenen programın videosu ne zaman gelecek?