Dillere Destan Aşklarıyla Adından Söz Ettiren Hakan Sabancı ve Hande Erçel Çiftinden "Mutlu Yıllar" Mesajı
Dillere Destan Aşklarıyla Adından Söz Ettiren Hakan Sabancı ve Hande Erçel Çiftinden "Mutlu Yıllar" Mesajı
Hakan Sabancı ve Hande Erçel, 2025'e birlikte girerken paylaştıkları 'Mutlu Yıllar' mesajıyla Instagram'ı salladılar. Aşklarıyla sıkça konuşulan ikili, bu kez de yılbaşı için paylaştıkları samimi pozla dikkatleri üzerine çekti. İkilinin fotoğrafına gelen yorumlar ise, hak verdiren cinstendi. Erçel ve Sabancı çiftinin 'Mutlu Yıllar' paylaşımına beraber bakalım...
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı, neredeyse 3 yıldır olan birliktelikleriyle adlarından sık sık söz ettiriyorlar.
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İkili için zaman zaman ayrılık iddiaları gelse de çift, bu iddiaları yalanlıyor ve doludizgin aşklarını bir kez daha gözler önüne seriyor.
Hatırlarsanız geçtiğimiz ay çift, Mısır'a gitmiş ve Erçel'in doğum gününü sade bir şekilde kutlamıştı. Çiftin o minnoş karelerine de yorumlar gecikmemişti.
Çiftten bu sefer de "Mutlu yıllar" paylaşımı geldi. Çift bir kez daha kendine hayran bıraktı.
İşte yorumlardan bazıları👇
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"Umarım aşkları daim olur"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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