Sıkı Durun, Onlar Geliyor: 2025'te Doğan Bebekler Artık Beta Kuşağı Olacak

Bugüne kadar konuştuğumuz Y ve Z kuşakları yeterince kafanızı karıştırmış mıydı? Aslında dünyadan bu iki popüler kuşağın yanında birçok farklı kuşak daha bulunuyor. Şimdilerde ise bu kuşaklar bir yenisi daha eklenecek. 1 Ocak 2025 yılı itibariyle doğan bebekler artık Beta kuşağında yer alıyor. Beta kuşağı bebekleri, dijitalleşmenin, yapay zekanın zirve yaptığı bir dünyaya gözlerini açıyor.

Peki Beta kuşağı nedir, özellikleri neler?

Gelin, 1 Ocak'tan itibaren aramıza katılacak olan bu minik üyeleri yakından tanıyalım.