Sıkı Durun, Onlar Geliyor: 2025'te Doğan Bebekler Artık Beta Kuşağı Olacak
Sıkı Durun, Onlar Geliyor: 2025'te Doğan Bebekler Artık Beta Kuşağı Olacak
Bugüne kadar konuştuğumuz Y ve Z kuşakları yeterince kafanızı karıştırmış mıydı? Aslında dünyadan bu iki popüler kuşağın yanında birçok farklı kuşak daha bulunuyor. Şimdilerde ise bu kuşaklar bir yenisi daha eklenecek. 1 Ocak 2025 yılı itibariyle doğan bebekler artık Beta kuşağında yer alıyor. Beta kuşağı bebekleri, dijitalleşmenin, yapay zekanın zirve yaptığı bir dünyaya gözlerini açıyor.
Peki Beta kuşağı nedir, özellikleri neler?
Gelin, 1 Ocak'tan itibaren aramıza katılacak olan bu minik üyeleri yakından tanıyalım.
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Dünya tarihinde kuşaklara her zaman bir isim verilmişti. Fakat teknolojinin gelişmesiyle beraber kuşak farklı da gözle görülür biçimde arttı.
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Gelelim Beta Kuşağına! 2025 yılından itibaren doğan bebekler, artık Beta kuşağının bir üyesi olacak.
Peki Beta Kuşağı Nedir?
Beta Kuşağı Özellikleri Neler?
Beta Kuşağı Hakkında Bilgiler
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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