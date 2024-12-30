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Sıkı Durun, Onlar Geliyor: 2025'te Doğan Bebekler Artık Beta Kuşağı Olacak

Sıkı Durun, Onlar Geliyor: 2025'te Doğan Bebekler Artık Beta Kuşağı Olacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.12.2024 - 17:29

Bugüne kadar konuştuğumuz Y ve Z kuşakları yeterince kafanızı karıştırmış mıydı? Aslında dünyadan bu iki popüler kuşağın yanında birçok farklı kuşak daha bulunuyor. Şimdilerde ise bu kuşaklar bir yenisi daha eklenecek. 1 Ocak 2025 yılı itibariyle doğan bebekler artık Beta kuşağında yer alıyor. Beta kuşağı bebekleri, dijitalleşmenin, yapay zekanın zirve yaptığı bir dünyaya gözlerini açıyor. 

Peki Beta kuşağı nedir, özellikleri neler? 

Gelin, 1 Ocak'tan itibaren aramıza katılacak olan bu minik üyeleri yakından tanıyalım.

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Dünya tarihinde kuşaklara her zaman bir isim verilmişti. Fakat teknolojinin gelişmesiyle beraber kuşak farklı da gözle görülür biçimde arttı.

Dünya tarihinde kuşaklara her zaman bir isim verilmişti. Fakat teknolojinin gelişmesiyle beraber kuşak farklı da gözle görülür biçimde arttı.

Hala bu konuda kafası karışanları öncelikle böyle alalım;

Boomer Kuşağı: 1946-1964 yılları arasında, savaş sonrası nesil patlaması zamanında dünyaya gelen kuşak.

X Kuşağı: 1965-1980 arasında doğan kuşak. Genellikle disiplinli ve çalışkan yönleriyle tanınırlar.

Y Kuşağı: 1980-1996 arasında doğan kuşak. Kimilerine göre Y kuşağı biraz daha kapsayıcı olabilir. 2000 yılına kadar doğanlara Y kuşağı (milenyal) adını verenler de vardır.

Z Kuşağı: 1997-2010 yılları arasında doğan kuşak. Yine Z kuşağının bitiş ve başlangıç tarihleri de tartışmalı. Kimileri 2015 yılına dek Z kuşağı olduğunu iddia ediyor.

Alfa Kuşağı: Z kuşağının ardından 2010 veya 2015 yılından 2025'e kadar dünyaya gelen kuşak. Bu kuşak, genellikle Y kuşağının çocukları.

Gelelim Beta Kuşağına! 2025 yılından itibaren doğan bebekler, artık Beta kuşağının bir üyesi olacak.

Gelelim Beta Kuşağına! 2025 yılından itibaren doğan bebekler, artık Beta kuşağının bir üyesi olacak.

Beta kuşağı çocukları, genellikle Z kuşağını çocuğu olarak dünyaya gelecek. 2025 yılından 2039 yılına kadar 14 yıllık bir süreci kapsayan bu kuşak, diğer tüm kuşaklardan farklı olarak dijitalleşmenin zirve yaptığı bir zamana gözlerini açıyor. 

Üstelik ebeveynleri olan Z kuşağı da teknolojinin gelişmiş olduğu yıllarda dünyaya gelmişti!

Peki Beta Kuşağı Nedir?

Peki Beta Kuşağı Nedir?

Beta Kuşağı, 2025 yılından itibaren doğanları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Alfa Kuşağı'ndan sonra gelen bu kuşak, Y kuşağının sonlarında doğan bireylerin veya Z kuşağının başlarında doğan bireylerin çocukları olarak dünyaya gelecektir.

Beta Kuşağı'nın en önemli özelliği, ebeveynlerinin de kendileri gibi teknolojik olarak gelişmiş bir dünyaya gözlerini açmalarıdır.

Beta Kuşağı Özellikleri Neler?

Beta Kuşağı Özellikleri Neler?

Beta Kuşağı, diğer tüm kuşaklardan farklı olarak eşi görülmemiş teknolojik bir dünyaya gözlerini açacak. 'Beta bebekler' günlük hayatlarında teknolojinin kullanımına yoğun bir şekilde maruz kalacak. İlerleyen yıllarda, otonom ulaşım, giyilebilir teknoloji, yapay zeka gibi şimdilerde çok da yaygın olmayan teknolojiler, Beta Kuşağı'nın günlük alışkanlığı haline gelecek.

Beta Kuşağı, eğitim sistemlerinde yapay zekanın ön plana çıktığını görecek. Öğrenim süreçlerinde insanlar değil, teknoloji daha çok yer alacak. Dijital entegrasyon en çok Beta Kuşağını etkisi altına alacak.

Beta Kuşağı Hakkında Bilgiler

Beta Kuşağı Hakkında Bilgiler

Beta Kuşağı 2040 yılında sona erecek. 2024 yılında başlayan Beta Kuşağı, 15 yıllık bir zaman dilimine yayılacak. 

Beta Kuşağı'nın 2035 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 16'sını oluşturması bekleniyor. 

Teknoloji dünyasının içine doğan Beta Kuşağı, yapay zekanın ve dijitalleşmenin çok daha ileriye taşınmasını sağlayacak.

Artırılmış gerçeklik ürünleri, akıllı cihazlar, biyoteknolojik yenilikler...

Beta Kuşağı'nın büyürken nasıl sorunlar çekeceği, ilerleyen yaşlarında nasıl birer birey olacakları ise büyük merak konusu!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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