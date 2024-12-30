Sigortadan Para Almak İçin Bahçeye Gömülen Ferrari'nin Akılalmaz Hikayesi!
Sigortadan Para Almak İçin Bahçeye Gömülen Ferrari'nin Akılalmaz Hikayesi!
1978 yılında Los Angeles’ta bir evin arka bahçesinde gömülü bulunan Ferrari Dino 246 GTS bugüne kadar anlatılan en ilginç otomobil hikayelerinden birine sahne oldu. Gömülü halde bulunmasıyla gündem olan bu araç derin bir sigorta dolandırıcılığı planının parçasıydı. Arabanın bir hırsızlık ve sahtekarlık hikayesi olduğu ortaya çıktı ancak planlar ters gidince Ferrari yıllarca toprağın altında kaldı.
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7 Şubat 1978 sabahı Los Angeles’ta güneşli bir gün yaşanıyordu. İki polis memuru devriyeleri sırasında iki çocuğun kendilerini durdurmasıyla ilginç bir keşfin parçası oldu. Çocuklar arka bahçelerinde oynarken sert bir yüzeye rastladıklarını söylemişti.
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Polisler kazı yaptıklarında karşılarına gömülü bir 1974 model Ferrari Dino 246 GTS çıktı! Araba oldukça iyi durumda görünüyordu sadece birkaç küçük hasar vardı. Ancak soru şuydu: Bu lüks otomobil bir bahçeye nasıl ve neden gömülmüştü?
Polisler derin bir soruşturma başlattı. Ferrari’nin geçmişi araştırıldığında arabanın Ekim 1974’te Rosenda Cruz isimli bir tesisatçı tarafından satın alındığı öğrenildi. Cruz bu lüks arabayı karısına hediye olarak almış ancak kadın arabayı sevmeyip bir süre sonra kullanmayı bırakmıştı.
İki ay sonra Cruz arabanın çalındığını bildirerek sigorta şirketine başvurdu ve 22.500 dolar aldı. Soruşturma ilerledikçe olayın derinliklerinde bir sigorta dolandırıcılığı olduğu anlaşıldı. Cruz arabayı çalmaları için iki hırsızla anlaşmıştı. Plan arabayı saklayıp bir süre sonra parçalayarak satmaktı.
Ancak hırsızlar arabayı o dönem yapımı süren bir konut projesinin içinde bulunan bir çukura gömüp üstünü kapattı. Planları arabanın gömülü olduğu yeri bulamamalarıyla suya düştü. Bu sırada sigorta şirketi ödeme yapmış Cruz ise dolandırıcılık planından sıyrılmıştı.
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Sigorta şirketi arabanın haklarını aldı ve açık artırmaya çıkardı. Brad Howard isimli bir kişi Ferrari’yi yalnızca 6.000 dolara satın aldı. Araba restore edilip tekrar yola çıktı ve uzun yıllar boyunca kullanıldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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