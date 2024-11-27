Öleceği Kesin Olmasın Rağmen Uzaya Gönderilen İlk Canlı Layka'nın Etkileyici Hikayesi

3 Kasım 1957 dünya tarihinin dönüm noktalarından biriydi. Sovyetler Birliği uzaya ilk canlıyı gönderen millet olarak tarihe geçti. O canlı bir sokak köpeği olan Layka’ydı. Bu tarihi görev tüm dünyanın dikkatini uzaya çekerken aynı zamanda büyük bir etik tartışmanın da fitilini ateşlemişti. Layka’nın uzaya fırlatılması bir taraftan insanlı uzay yolculuklarına giden yolun açılmasına yardımcı olurken, diğer taraftan o anın ardında bıraktığı acı ve vicdan azabını da beraberinde getirdi. İşte o büyük deneyin bilinmeyenleri ve ardından gelen tartışmaların arka planı...

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