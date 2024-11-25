Su Aygırlarının Dünyadaki En Ölümcül Dışkıları: Neden Bu Kadar Tehlikeli?

Hipopotamlar sadece büyük gövdeleriyle değil aynı zamanda ölümcül dışkılarıyla da tanınıyor. Bu devasa hayvanların doğadaki etkileri çoğu zaman fark edilenden çok daha büyük. Su aygırlarının dışkılarını havuzlarına atarken yarattığı oksijen kaybı binlerce balığın ölümüne yol açabiliyor. Öyle ki bu hayvanların dışkıları sadece balıkları öldürmekle kalmıyor çevrelerinde yaşayan birçok tür için de ölümcül bir tehdit oluşturuyor. Peki su aygırlarının dışkısı nasıl bu kadar tehlikeli olabiliyor?

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