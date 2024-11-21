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Hayvanlarda da Tıpkı İnsanlardaki Gibi Sağlak veya Solak Olma Durumu Var mı?

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Hayvanlarda da Tıpkı İnsanlardaki Gibi Sağlak veya Solak Olma Durumu Var mı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.11.2024 - 17:07

Günlük hayatımızda sağlak veya solak olmanın etkilerini sürekli hissederiz. Peki bu özellik sadece insanlara mı özgü yoksa hayvanlar dünyasında da benzer bir durum var mı? Bilim insanları bu soruya cevap bulmak için yıllardır çalışmalar yürütüyor. Elde ettikleri sonuçlar oldukça ilginç! Beraber inceleyelim.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Uzun yıllar boyunca sağlak ve solak olmanın yalnızca insanlara özgü bir özellik olduğu düşünülüyordu. Ancak son araştırmalar, birçok hayvanın da bir tarafını diğerine tercih ettiğini ortaya koydu.

Uzun yıllar boyunca sağlak ve solak olmanın yalnızca insanlara özgü bir özellik olduğu düşünülüyordu. Ancak son araştırmalar, birçok hayvanın da bir tarafını diğerine tercih ettiğini ortaya koydu.

Primatlar arasında yapılan araştırmalarda, insanların en yakın akrabaları olan büyük maymunların da çoğunlukla sağlak olduğu görüldü. Örneğin, şempanzelerin %65-70’i sağ ellerini tercih ediyor

Primatlar arasında yapılan araştırmalarda, insanların en yakın akrabaları olan büyük maymunların da çoğunlukla sağlak olduğu görüldü. Örneğin, şempanzelerin %65-70’i sağ ellerini tercih ediyor

Ancak daha uzak akrabalarımız olan lemurların genellikle solak olduğu gözlemlendi. Bilim insanları, bu durumun ağaçlarda yaşamaya adapte olma süreçleriyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

Ancak daha uzak akrabalarımız olan lemurların genellikle solak olduğu gözlemlendi. Bilim insanları, bu durumun ağaçlarda yaşamaya adapte olma süreçleriyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

Okyanuslarda yaşayan mavi balinalar gibi canlılarda ise yön tercihinin, beslenme stratejilerine göre değiştiği ortaya çıktı.

Derin sularda mavi balinalar genellikle sağa dönerken, yüzeye yakın yerlerde sola dönmeyi tercih ediyorlar.

Derin sularda mavi balinalar genellikle sağa dönerken, yüzeye yakın yerlerde sola dönmeyi tercih ediyorlar.
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Ahtapotlar gibi karmaşık sinir sistemine sahip canlılar bile bir tarafı diğerine tercih edebiliyor. Byrne ve ekibi, ahtapotların tanklarında hangi gözle dışarıya baktıklarını incelediğinde, genellikle tercih ettikleri bir göz olduğunu fark etti.

Dahası; bu göz tercihi, ahtapotun aynı taraftaki kollarını daha sık kullanmasıyla da bağlantılıydı. Yani bir ahtapot sol gözüyle bakıyorsa, sol ön kollarını daha çok kullanıyordu.

Peki ya evcil hayvanlarımızda durum ne? Köpekler ve kediler de insanlar gibi bir tarafı tercih edebiliyor. Araştırmalara göre, kedilerin %75’i ve köpeklerin yaklaşık %70’i baskın bir pati kullanıyor.

Peki ya evcil hayvanlarımızda durum ne? Köpekler ve kediler de insanlar gibi bir tarafı tercih edebiliyor. Araştırmalara göre, kedilerin %75’i ve köpeklerin yaklaşık %70’i baskın bir pati kullanıyor.

Ancak insanlardan farklı olarak, sağ veya sol tercihinde belirgin bir üstünlük yok.

Ancak insanlardan farklı olarak, sağ veya sol tercihinde belirgin bir üstünlük yok.

İlginç bir şekilde dişi kedilerin sağ pati kullanımına daha yatkın olduğu görülürken, köpeklerde cinsiyetin bu tercihe etkisi bulunmuyor.

İlginç bir şekilde dişi kedilerin sağ pati kullanımına daha yatkın olduğu görülürken, köpeklerde cinsiyetin bu tercihe etkisi bulunmuyor.

Peki ya sizin tüylü dostunuzun en çok hangi patisini kullandığını biliyor musunuz? Yorumlarda bekliyoruz! 😻

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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