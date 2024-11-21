Hayvanlarda da Tıpkı İnsanlardaki Gibi Sağlak veya Solak Olma Durumu Var mı?

Günlük hayatımızda sağlak veya solak olmanın etkilerini sürekli hissederiz. Peki bu özellik sadece insanlara mı özgü yoksa hayvanlar dünyasında da benzer bir durum var mı? Bilim insanları bu soruya cevap bulmak için yıllardır çalışmalar yürütüyor. Elde ettikleri sonuçlar oldukça ilginç! Beraber inceleyelim.

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