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Hayvanlar da Tıpkı İnsanlar Gibi Arkadaş Edinirler mi?

Hayvanlar da Tıpkı İnsanlar Gibi Arkadaş Edinirler mi?

Gökçe
Gökçe - Onedio Editörü
25.10.2024 - 13:25

Sosyal hayvanların bazen akraba olmayan bireylerle kurdukları bağlar, insan dostluklarına benzer mi? Bilimsel araştırmalar, hayvanlar arasında arkadaşlık olgusunun sanıldığından çok daha yaygın olabileceğini gösteriyor.

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Bilimsel çalışmalar, birçok sosyal hayvan türünde bireylerin diğerlerine göre bazılarına daha yakın olduğunu ve bunun aile ya da eş bağları dışında da olabildiğini ortaya koydu.

Bilimsel çalışmalar, birçok sosyal hayvan türünde bireylerin diğerlerine göre bazılarına daha yakın olduğunu ve bunun aile ya da eş bağları dışında da olabildiğini ortaya koydu.

Fil sürüleri, tanıdıkları fillere özel selamlaşmalar kullanıyor. Primatlar, akraba olmayan bireylerle yakın ilişkiler kuruyor.

Fil sürüleri, tanıdıkları fillere özel selamlaşmalar kullanıyor. Primatlar, akraba olmayan bireylerle yakın ilişkiler kuruyor.

Exeter Üniversitesi’nden davranış ekolojisi uzmanı Delphine De Moor’a göre sosyal hayvanlar, çevrelerini daha iyi yönetebilmek için sosyal ilişkiler kuruyorlar.

Exeter Üniversitesi’nden davranış ekolojisi uzmanı Delphine De Moor’a göre sosyal hayvanlar, çevrelerini daha iyi yönetebilmek için sosyal ilişkiler kuruyorlar.

İlişkiler, zamanla güven ve yakınlık düzeylerine göre şekilleniyor. Yapılan gözlemler, pozitif etkileşimlerin tekrarlandıkça güvenin arttığını ve bu ilişkilerin uzun ömürlü olabileceğini gösteriyor.

İlişkiler, zamanla güven ve yakınlık düzeylerine göre şekilleniyor. Yapılan gözlemler, pozitif etkileşimlerin tekrarlandıkça güvenin arttığını ve bu ilişkilerin uzun ömürlü olabileceğini gösteriyor.
www.boredpanda.com

Hayvanlar arasında dostluklar, uzun vadede birçok avantaj sağlayabiliyor. Örneğin katil balinalar, yiyecek paylaşımı ve avlanma bilgisi gibi önemli kaynakları arkadaşlarına aktarıyorlar.

Hayvanlar arasında dostluklar, uzun vadede birçok avantaj sağlayabiliyor. Örneğin katil balinalar, yiyecek paylaşımı ve avlanma bilgisi gibi önemli kaynakları arkadaşlarına aktarıyorlar.
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Bu yakın bağlar, zor zamanlarda hayatta kalma şanslarını artırıyor. Aynı şekilde, daha fazla arkadaşı olan sırtlanlar sosyal zorluklarla daha iyi başa çıkabiliyorlar.

Bu yakın bağlar, zor zamanlarda hayatta kalma şanslarını artırıyor. Aynı şekilde, daha fazla arkadaşı olan sırtlanlar sosyal zorluklarla daha iyi başa çıkabiliyorlar.

Bilim insanları ayrıca primat gruplarında, güçlü ilişkiler sürdürebilen bireylerin daha uzun yaşadığını ve daha fazla yavru sahibi olduğunu keşfettiler.

Bilim insanları ayrıca primat gruplarında, güçlü ilişkiler sürdürebilen bireylerin daha uzun yaşadığını ve daha fazla yavru sahibi olduğunu keşfettiler.

Hayvanlar dünyasında dostluk sandığımızdan çok daha yaygın olabilir. Tıpkı biz insanlar gibi hayvanlar da ilişkilerinde güven, bağlılık ve karşılıklı fayda arıyorlar.

Hayvanlar dünyasında dostluk sandığımızdan çok daha yaygın olabilir. Tıpkı biz insanlar gibi hayvanlar da ilişkilerinde güven, bağlılık ve karşılıklı fayda arıyorlar.

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