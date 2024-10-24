Dünyadaki Hiçbir Akvaryumda Mürekkep Balığı Olmamasının Sebebi Nedir?
Dünyadaki Hiçbir Akvaryumda Mürekkep Balığı Olmamasının Sebebi Nedir?
Hepimiz hayvanları yakından görmek isteriz fakat bazı türler esaret altında yaşayamazlar. İşte mürekkep balıkları da tam olarak bu kategoriye giriyor. İyi de neden?
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Neredeyse bir otobüs büyüklüğündeki bu devasa yaratıkları bir akvaryumda barındırmak oldukça zor.
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Küçük alanlarda hayvanların sergilediği anormal davranışların, devasa bir mürekkep balığı üzerinde yaratacağı baskıyı bir düşünün.
Bu tür durumlar, esaret altındaki hayvanlarda "zoochosis" adı verilen stres davranışlarına yol açabilir. Dünyanın en büyük akvaryum tankı bile, dev mürekkep balıklarının doğal yaşam koşullarını karşılamakta yetersiz kalır.
Örneğin, dev mürekkep balıkları genellikle 1.000 metre derinlikte yaşar ancak en büyük akvaryum tankı sadece 36 metre derinliğindedir.
Ayrıca dev mürekkep balıklarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları beslenme düzeni ve davranışsal zenginleştirme programları hakkında çok az şey biliyoruz.
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Bu bilgilerin eksikliği, onların esaret altında sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlamayı neredeyse imkansız hale getiriyor.
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