Dünyadaki Hiçbir Akvaryumda Büyük Beyaz Köpek Balığı Olmamasının Hak Vereceğiniz Nedenleri
Dünyadaki Hiçbir Akvaryumda Büyük Beyaz Köpek Balığı Olmamasının Hak Vereceğiniz Nedenleri
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Büyük beyaz köpek balıklarını akvaryumlarda sergileme girişimleri hep başarısızlıkla sonuçlandı. En son deneme Japonya’daki Okinawa Churaumi Akvaryumu’nda yapıldı ve köpek balığı sadece üç gün içinde öldü.
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Bu başarısız girişimlerden ilki, 1950'lerde California'daki Marineland of the Pacific'te yapıldı ve köpek balığı bir gün bile hayatta kalamadı.
SeaWorld ise 1970'ler, 80'ler ve 90'lar boyunca büyük beyaz köpek balıklarını sergilemeyi denedi ancak her seferinde hayvanlar kısa süre içinde ya öldü ya da vahşi doğaya geri bırakıldı.
Tek bir istisna ise 2004 yılında Monterey Bay Akvaryumu’nda yaşandı. Burada bir büyük beyaz köpek balığı birkaç ay boyunca hayatta kalmayı başardı, ancak bu da bir istisna olarak kaldı.
Peki, büyük beyazlar neden akvaryumlarda yaşamıyor? Birincisi, büyük beyaz köpek balıkları yırtıcı hayvanlardır ve doğal ortamlarında sadece canlı avları tüketirler.
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Bir akvaryumda, bu tür canlı av temin etmek hem zor hem de pahalıdır ayrıca halkla ilişkiler açısından da çok uygun olmaz. Nitekim akvaryumda tutulan büyük beyazların çoğu, yeterince beslenmeyi reddetmiştir.
Bir diğer sorun ise, büyük beyaz köpek balıklarının oksijen alabilmek için sürekli yüzmek zorunda olmalarıdır. Bu tür, oksijeni solungaçlarına almak için sürekli ileri doğru hareket eder.
Böylesine büyük bir tank inşa etmek neredeyse imkansızdır.
Ayrıca büyük beyazlar doğal ortamlarında devasa mesafeler kat ederler. Örneğin Nicole adında bir dişi köpek balığı, Afrika’dan Avustralya’ya gidip geri dönerek 20.000 kilometreyi sadece dokuz ayda kat etmiştir.
Bir teoriye göre büyük beyaz köpek balıklarının çok gelişmiş olan elektroreseptörleri, akvaryumun yapay ortamında aşırı uyarılır ve bu durum hayvanları strese sokar.
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Ancak bir akvaryumda, cam duvarlar ve çevredeki elektronik ekipmanlar bu hassas algıyı bozabilir.
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