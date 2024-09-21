Hem Sevimli Hem de Gizemli: Kediler Neden Mırlar?

Özellikle yeni doğan kedilerin daha sık mırladığını duymuş olabilirsiniz. Bu, muhtemelen annelerine nerede olduklarını veya iyi olduklarını bildirmenin bir yolu.

Ayrıca mırıltı, kedilerin anneleriyle bir bağ kurmasının yolu. Anne kediler bu mırlamayı bir ninni gibi de kullanırlar.