Hem Sevimli Hem de Gizemli: Kediler Neden Mırlar?
Hem Sevimli Hem de Gizemli: Kediler Neden Mırlar?
Kaynak: https://pets.webmd.com/cats/why-do-ca...
Kediler sevimli oldukları kadar da gizemli. Yaptıkları pek çok hareketin anlamını hepimiz merak ederiz, orası kesin. Kediler, hareketleriyle bizlerle ve çevreleriyle de iletişim kurar. En bilinen özellikleri de hiç şüphesiz mırlamaları. Peki kediler neden mırlar? Kedilerin mırlaması ne anlama gelir?
Gelin birlikte öğrenelim...
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Kedilerin çıkardığı çok çeşitli sesler var.
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Peki kediler neden mırlar?
Bazı kediler yemek zamanı geldiğinde mırlar.
Yavru kedilerde daha sık mırlama görülür.
Kediler, bir yeri incindiğinde veya acı çektiğinde de mırlar. Peki kediler neden acı çekerken mırlar?
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Mırıldama, bizlerin tahmin ettiğinin çok daha ötesinde, resmen iyileştirici bir güce sahip.
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