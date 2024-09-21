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Hem Sevimli Hem de Gizemli: Kediler Neden Mırlar?

Hem Sevimli Hem de Gizemli: Kediler Neden Mırlar?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
21.09.2024 - 10:53

Kediler sevimli oldukları kadar da gizemli. Yaptıkları pek çok hareketin anlamını hepimiz merak ederiz, orası kesin. Kediler, hareketleriyle bizlerle ve çevreleriyle de iletişim kurar. En bilinen özellikleri de hiç şüphesiz mırlamaları.  Peki kediler neden mırlar? Kedilerin mırlaması ne anlama gelir?

Gelin birlikte öğrenelim...

Kaynak: https://pets.webmd.com/cats/why-do-ca...
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Kedilerin çıkardığı çok çeşitli sesler var.

Kedilerin çıkardığı çok çeşitli sesler var.

Miyavlama, tıslama, hırıltı, mırlama... Kedilerin çıkardığı bu seslerin her birinin ardında ise gizli bir anlam var. Kedilerin çıkardığı seslerden aslında ne demek istediğini ve o anki duygularını anlamanız mümkün.

Peki kediler neden mırlar?

Peki kediler neden mırlar?

Kedilerin genellikle mutlu olduklarında, hallerinden memnun olduklarında mırladığını görmüşsünüzdür. Kendilerini sevdirdiklerinde, güneş altında rahat bir köşede yattıklarında, sıcak bir ortama girdiklerinde...

Kediler özellikle rahat ve huzurlu göründüğü sırada kuyruğu hareketsiz bir biçimde mırıldanırsa, bu kedinin güvende hissettiği ve mutlu olduğu anlamına gelir.

Fakat mırlama, kedilerin sadece 'iyi bir ruh halinde' olduklarında çıkardıkları bir ses değildir.

Bazı kediler yemek zamanı geldiğinde mırlar.

Bazı kediler yemek zamanı geldiğinde mırlar.

Bazı araştırmacılar, ev kedilerinin acıktıklarında çıkardıkları sesleri incelediler ancak bu mırıltının biraz farklı olduğunu belirttiler.

Kediler yemek için mırıldandıklarında, normal mırlamalarını hoş olmayan bir inleme veya miyavlama ile birleştirirler. Tıpkı bir bebeğinin ağlaması gibi

Uzmanlar, bu sese tepki verme olasılığımızın daha yüksek olduğuna inanıyor.

Yavru kedilerde daha sık mırlama görülür.

Yavru kedilerde daha sık mırlama görülür.

Özellikle yeni doğan kedilerin daha sık mırladığını duymuş olabilirsiniz. Bu, muhtemelen annelerine nerede olduklarını veya iyi olduklarını bildirmenin bir yolu.

Ayrıca mırıltı, kedilerin anneleriyle bir bağ kurmasının yolu.  Anne kediler bu mırlamayı bir ninni gibi de kullanırlar.

Kediler, bir yeri incindiğinde veya acı çektiğinde de mırlar. Peki kediler neden acı çekerken mırlar?

Kediler, bir yeri incindiğinde veya acı çektiğinde de mırlar. Peki kediler neden acı çekerken mırlar?

Bu durum, bir çocuğun kendini daha iyi hissetmek için parmağını emmesi gibi düşünülebilir. Kedinin kendini sakinleştirmesinin bir yoludur.

Öte yandan bazı araştırmalar mırlamanın aslında kedilerin daha hızlı iyileşmesine yardımcı olduğunu da iddia ediyor. 

Düşük mırıltı frekansı, kedilerin vücutlarında aşağıdakileri yapabilen bir dizi titreşime neden olur: 

  • Kemikleri ve yaraları iyileştirme

  • Kas güçlendirme ve tendonları onarma 

  • Nefes almayı kolaylaştırma

  • Ağrı ve şişliği azaltma

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Mırıldama, bizlerin tahmin ettiğinin çok daha ötesinde, resmen iyileştirici bir güce sahip.

Mırıldama, bizlerin tahmin ettiğinin çok daha ötesinde, resmen iyileştirici bir güce sahip.

Bu da kedilerin neden yüksek yerlerden düştükten sonra kalıcı hasarlardan kurtulabildiklerini anlamamızda yardımcı olabilir. 

Kedilerin dokuz canı, galiba mırıltılarından geliyor!

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