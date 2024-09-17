Cevabı Öğrenince Patili Dostunuza Koşacaksınız: Kediler de Tıpkı Bizler Gibi Yas Tutar mı?
Cevabı Öğrenince Patili Dostunuza Koşacaksınız: Kediler de Tıpkı Bizler Gibi Yas Tutar mı?
Bir evcil hayvanın kaybı, sahibini derinden etkileyebilir ancak ya diğer evcil hayvanlar ne durumda?
Kediniz, evdeki dostlarından birini kaybettiğinde ne hissediyor olabilir?
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Yeni yapılan bir araştırma, evdeki başka bir hayvanın (kedi ya da köpek) ölümünün ardından kedilerin nasıl tepki verdiğini derinlemesine incelemek amacıyla 400'den fazla kedi sahibine anket uyguladı.
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Anket sonuçları, kedilerin davranışlarının, yas tutan bir insanın gösterdiği tepkilere benzediğini ortaya koydu.
Araştırmaya katılan kedi sahipleri, ölen hayvanla daha olumlu bir ilişkisi olan kedilerde oyun oynama, uyuma ve yemek yeme gibi alışkanlıkların azaldığını bildirdi.
Bu tepkiler, genellikle yas tutma davranışlarıyla ilişkilendirilir. Ayrıca ölen hayvanla uzun süre birlikte yaşamış olan kedilerin, sahibine daha fazla ilgi gösterdiği gözlemlendi.
Daha da üzücü bir sonuç, sahibi kendisi de derin bir yas süreci yaşayan kedilerin daha fazla uyuduğunu, yalnız vakit geçirdiğini ve saklanma davranışlarının arttığını göstermesi oldu.
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Ancak araştırmacılar, hayvanlara insan duyguları yüklerken dikkatli olunması gerektiğini de belirtiyor. Örneğin, kediler daha az oyun oynuyor olabilir çünkü artık oyun oynayacak bir arkadaşları kalmamış olabilir.
Kedi davranışları üzerine yapılan bu araştırma, aslında daha geniş bir bağlamın parçası. Filler, yunuslar ve şempanzeler gibi bazı hayvanların da grup üyelerinin ölümünden etkilendiği biliniyor. Hatta filler arasında cenaze törenine benzer davranışlar gözlemlenmiş.
Sonuç olarak kedilerin evde başka bir hayvanın kaybını tıpkı köpekler gibi deneyimleyebileceği, hatta insanlarla daha fazla temas arayabileceği düşünülüyor. Bu araştırma, kedilerin sanıldığı kadar soğuk ve ilgisiz olmadıkları konusunda yeni fikirler ortaya koyuyor.
Belki de kediler, düşündüğümüzden çok daha fazla hisse sahipler...
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