Çimlerde Yuvarlanmayı Seven Bir Köpek Çim Lekesi Çıkmayınca Hayatına Hulk Olarak Devam Etmek Zorunda Kaldı

Köpeklerin kendilerine has bir eğlence dünyası var. Onları, zevk aldıkları aktivitelerden alıkoymak oldukça güç. Bu canlılar, hayatlarını dolu dolu yaşamayı ve her anın tadını çıkarmayı bilirler. Onlar için en basit oyunlar bile büyük bir eğlence kaynağı olabilir. Fakat bu eğlencelerin sonu bazen tatsız bitebiliyor.