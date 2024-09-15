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Çimlerde Yuvarlanmayı Seven Bir Köpek Çim Lekesi Çıkmayınca Hayatına Hulk Olarak Devam Etmek Zorunda Kaldı

Çimlerde Yuvarlanmayı Seven Bir Köpek Çim Lekesi Çıkmayınca Hayatına Hulk Olarak Devam Etmek Zorunda Kaldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 10:32

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Köpeklerin kendilerine has bir eğlence dünyası var. Onları, zevk aldıkları aktivitelerden alıkoymak oldukça güç. Bu canlılar, hayatlarını dolu dolu yaşamayı ve her anın tadını çıkarmayı bilirler. Onlar için en basit oyunlar bile büyük bir eğlence kaynağı olabilir. Fakat bu eğlencelerin sonu bazen tatsız bitebiliyor.

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Çimde yuvarlanmayı çok seven bir köpek, çimlerin keyfini doyasıya çıkardı.

Çimde yuvarlanmayı çok seven bir köpek, çimlerin keyfini doyasıya çıkardı.

Fakat lekeler çıkmayınca hayatına yeşil bir köpek olarak devam etmek zorunda kaldı.

Fakat lekeler çıkmayınca hayatına yeşil bir köpek olarak devam etmek zorunda kaldı.

İşte o video;

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