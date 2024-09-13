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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Hamile Olduğunu Düşündüğü İneğine Eczanelerde Satılan Gebelik Testlerinden Yaptı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Hamile Olduğunu Düşündüğü İneğine Eczanelerde Satılan Gebelik Testlerinden Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 21:09

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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Karadeniz'in eşsiz doğasına doyuran 'tubatui' isimli sosyal medya kullanıcısının paylaşımlarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisi son olarak ineğiyle ilginç bir deneme yaptığı videoyu paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_ipc9...
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Tuba Tuti, hamile olduğunu düşündüğü ineğine eczanelerde satılan gebelik testlerinden yaptı.

Tuba Tuti, hamile olduğunu düşündüğü ineğine eczanelerde satılan gebelik testlerinden yaptı.

Doğru sonuç vermesi mümkün olmayan testin sonucu negatif çıkınca hayal kırıklığına uğradı.

Doğru sonuç vermesi mümkün olmayan testin sonucu negatif çıkınca hayal kırıklığına uğradı.

İşte o video;

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