Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Hamile Olduğunu Düşündüğü İneğine Eczanelerde Satılan Gebelik Testlerinden Yaptı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Karadeniz'in eşsiz doğasına doyuran 'tubatui' isimli sosyal medya kullanıcısının paylaşımlarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisi son olarak ineğiyle ilginç bir deneme yaptığı videoyu paylaştı.