Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Hamile Olduğunu Düşündüğü İneğine Eczanelerde Satılan Gebelik Testlerinden Yaptı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_ipc9...
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Karadeniz'in eşsiz doğasına doyuran 'tubatui' isimli sosyal medya kullanıcısının paylaşımlarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisi son olarak ineğiyle ilginç bir deneme yaptığı videoyu paylaştı.
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Tuba Tuti, hamile olduğunu düşündüğü ineğine eczanelerde satılan gebelik testlerinden yaptı.
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Doğru sonuç vermesi mümkün olmayan testin sonucu negatif çıkınca hayal kırıklığına uğradı.
İşte o video;
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