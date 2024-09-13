Muş'ta Bir Okulda Gerçekleştirilen Her Detayın Düşünüldüğü Sınıf Başkanlığı Seçimi Kalpleri Isıttı

Kaynak: https://x.com/siyahsancakx/status/183...
Öğrencilerin eğitim süreçleri boyunca sadece derslerden alacakları bilgilerle yetinmemeleri, aynı zamanda günlük yaşamda karşılaşabilecekleri durumlarla başa çıkmalarını sağlayacak etkinliklere de yer vermek büyük önem taşır. Bu sayede öğrenciler, teorik bilgilerinin yanı sıra pratik becerilerini de geliştirme fırsatı bulurlar. Bu tür etkinlikler, onların hayata daha donanımlı ve hazırlıklı bir şekilde atılmalarını sağlar.
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Muş'ta bir öğretmen yapacakları sınıf başkanlığı seçimini gerçek bir seçim sürecine dönüştürdü.
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Seçim kabininden pusulalara kadar her detayın ince ince düşünüldüğü o seçim kalpleri ısıttı.
İşte o seçim;
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