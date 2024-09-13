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Okula Başlayan Çocuğu Eve Göndermeyince Gizlice Sınıfta Oturan Anne Yaşadığı Zor Anları Paylaştı

Okula Başlayan Çocuğu Eve Göndermeyince Gizlice Sınıfta Oturan Anne Yaşadığı Zor Anları Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 16:24

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Okula başlamak elbette her çocuğun hayatının en büyük dönüm noktası. Fakat bu her çocuk ve ebeveyn için kolay olmayabiliyor. Çocuğun ailesiyle arasındaki bağ, güven problemleri ve deneyim eksikliği gireceği bu yeni dünyada kendisini güvende hissetmemesine sebep olabiliyor. Bu durum sadece çocuğu ve ebeveyni değil, öğretmenleri de zor durumda bırakabiliyor.

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Okulun ilk günü sınıfa tek başına girmeyen çocuğunun yanında durmak zorunda kalan anne gün boyu yaşadıklarını paylaştı.

Okulun ilk günü sınıfa tek başına girmeyen çocuğunun yanında durmak zorunda kalan anne gün boyu yaşadıklarını paylaştı.

Kimileri o anları komik bulurken kimileri ise çocuğun güven problemine dikkat çekti.

Kimileri o anları komik bulurken kimileri ise çocuğun güven problemine dikkat çekti.

İşte o anlar;

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