Çiğ Et Yediği Videolarla Tanınan Dr. Tuba Güleç Yaşlı Yakını Olanlar İçin Hayati Öneme Sahip Bir Uyarı Yaptı

'Nasıl yapacağız? Çok basit.

E-nabız'a girdikten sonra profile tıklayın. Bu sayfada aşağıda güvenlik ayarları var, orada paylaşım seçenekleri kısmında 'Hiçbir hekim verilerimi görmesin (SMS kodu veya şifrematik ile onay zorunlu)' kutucuğu

işaretlenmişse kaldırarak yapabilirsiniz. 🤍

Eğer anneniz, babanız ya da siz kendiniz için bu bilgileri paylaşmak istemiyorsanız, tabii ki SMS onayını kapatmayın, fakat bilin ve farkında olun ki böyle durumlarla karşılaşılabilir ve bu videonun da amacı bu farkındalığı sağlamak. Teşekkür ederim. 🤍 Kimsenin rızası olmadan işlem yapmayın tabii ki, büyüklerinize durumu anlatıp beraber yaparsınız.'