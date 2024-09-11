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Çiğ Et Yediği Videolarla Tanınan Dr. Tuba Güleç Yaşlı Yakını Olanlar İçin Hayati Öneme Sahip Bir Uyarı Yaptı

Çiğ Et Yediği Videolarla Tanınan Dr. Tuba Güleç Yaşlı Yakını Olanlar İçin Hayati Öneme Sahip Bir Uyarı Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 22:07

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Doktor Tuba Güleç'i çiğ et yediği videolardan tanıyor olabilirsiniz. Kendisi çiğ gözden beyne kadar birçok eti yediği videolarıyla ülke gündemine oturmuştu. Bir süredir doktorluk görevine devam eden Güleç, özellikle yaşlı yakını olanları önemli bir konuda uyardı.

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"Bir düşünün 80 yaşlarında bir hasta geliyor kalp krizi ile ve SMS onayı öyle bi telefona gidiyo ki ara ki bulasın, yakınları da bilmiyor ilaçlarını hastalıklarını.. böyle senaryolar yaşanmasın diye önceden önlemimizi alalım" diyen Güleç E-nabız üzerinden yapılması gereken bazı ayarları anlattı.

"Bir düşünün 80 yaşlarında bir hasta geliyor kalp krizi ile ve SMS onayı öyle bi telefona gidiyo ki ara ki bulasın, yakınları da bilmiyor ilaçlarını hastalıklarını.. böyle senaryolar yaşanmasın diye önceden önlemimizi alalım" diyen Güleç E-nabız üzerinden yapılması gereken bazı ayarları anlattı.

Uyarısıyla hem kendisi gibi doktorların hayatını kolaylaştırdı, hem de birçok kişinin sağlık hizmeti sırasında yaşayabileceği aksaklıkların önlenmesi için bir adım attı.

Uyarısıyla hem kendisi gibi doktorların hayatını kolaylaştırdı, hem de birçok kişinin sağlık hizmeti sırasında yaşayabileceği aksaklıkların önlenmesi için bir adım attı.

'Nasıl yapacağız? Çok basit.

E-nabız'a girdikten sonra profile tıklayın. Bu sayfada aşağıda güvenlik ayarları var, orada paylaşım seçenekleri kısmında 'Hiçbir hekim verilerimi görmesin (SMS kodu veya şifrematik ile onay zorunlu)' kutucuğu

işaretlenmişse kaldırarak yapabilirsiniz. 🤍

Eğer anneniz, babanız ya da siz kendiniz için bu bilgileri paylaşmak istemiyorsanız, tabii ki SMS onayını kapatmayın, fakat bilin ve farkında olun ki böyle durumlarla karşılaşılabilir ve bu videonun da amacı bu farkındalığı sağlamak. Teşekkür ederim. 🤍 Kimsenin rızası olmadan işlem yapmayın tabii ki, büyüklerinize durumu anlatıp beraber yaparsınız.'

İşte o video;

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