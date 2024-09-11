Çiğ Et Yediği Videolarla Tanınan Dr. Tuba Güleç Yaşlı Yakını Olanlar İçin Hayati Öneme Sahip Bir Uyarı Yaptı

Doktor Tuba Güleç'i çiğ et yediği videolardan tanıyor olabilirsiniz. Kendisi çiğ gözden beyne kadar birçok eti yediği videolarıyla ülke gündemine oturmuştu. Bir süredir doktorluk görevine devam eden Güleç, özellikle yaşlı yakını olanları önemli bir konuda uyardı.
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"Bir düşünün 80 yaşlarında bir hasta geliyor kalp krizi ile ve SMS onayı öyle bi telefona gidiyo ki ara ki bulasın, yakınları da bilmiyor ilaçlarını hastalıklarını.. böyle senaryolar yaşanmasın diye önceden önlemimizi alalım" diyen Güleç E-nabız üzerinden yapılması gereken bazı ayarları anlattı.
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Uyarısıyla hem kendisi gibi doktorların hayatını kolaylaştırdı, hem de birçok kişinin sağlık hizmeti sırasında yaşayabileceği aksaklıkların önlenmesi için bir adım attı.
İşte o video;
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