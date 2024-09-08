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"Eski Tişörtle Ev Silmeyin" Diyen Enerjicileri Tiye Alan Kadın Tekstil Sektöründeki Acı Gerçekleri Hatırlattı

"Eski Tişörtle Ev Silmeyin" Diyen Enerjicileri Tiye Alan Kadın Tekstil Sektöründeki Acı Gerçekleri Hatırlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 12:32

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Sosyal medyada son dönemde spiritüel konulara ilginin oldukça arttığını görüyoruz. 'Enerji' kavramı her yerde karşımıza çıkıyor. Hatta bu konuda uzman olduğunu söyleyenler de var. Onlardan birinin eski tişörtlerle ev silinmemesi gerektiğini, bunun evin enerjisini düşüreceğini söylemesi gündem olmuştu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_nL_Z...
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Sosyal medyada geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik ile ilgili paylaşımlar yapan Utku Yılmaz, eski tişörtlerle evinizi silmeyin diyen sosyal medya kullanıcısını tiye aldı.

Sosyal medyada geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik ile ilgili paylaşımlar yapan Utku Yılmaz, eski tişörtlerle evinizi silmeyin diyen sosyal medya kullanıcısını tiye aldı.

Çektiği videoda tekstil sektöründeki bazı acı gerçeklere de vurgu yapan Yılmaz'ın videosu beğeni topladı.

Çektiği videoda tekstil sektöründeki bazı acı gerçeklere de vurgu yapan Yılmaz'ın videosu beğeni topladı.

İşte o video;

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