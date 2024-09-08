"Eski Tişörtle Ev Silmeyin" Diyen Enerjicileri Tiye Alan Kadın Tekstil Sektöründeki Acı Gerçekleri Hatırlattı

Sosyal medyada son dönemde spiritüel konulara ilginin oldukça arttığını görüyoruz. 'Enerji' kavramı her yerde karşımıza çıkıyor. Hatta bu konuda uzman olduğunu söyleyenler de var. Onlardan birinin eski tişörtlerle ev silinmemesi gerektiğini, bunun evin enerjisini düşüreceğini söylemesi gündem olmuştu.