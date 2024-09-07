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Atandığı Köy Okulunu İlmek İlmek Güzelleştiren Bir Öğretmen Tatil Dönüşü Sınıfının Getirildiği Hali Paylaştı

Atandığı Köy Okulunu İlmek İlmek Güzelleştiren Bir Öğretmen Tatil Dönüşü Sınıfının Getirildiği Hali Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 16:22

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Öğretmenlik, toplumun temel taşlarından biri olan ve saygınlığı tartışılmaz mesleklerin başında gelir. Öğretmenler, bilginin ışığını taşıyarak, toplumun aydınlanmasına ve gelişmesine katkıda bulunur. Bu nedenle, öğretmenlik sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Özellikle işini aşkla yapan öğretmenlerimizin bu tutkuları pek çok öğrencinin hayatını köklü bir biçimde değiştirir.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C--4ft...
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Bir köy okulunda öğretmenlik yapan Aysel Ösüz, sınıfını ilmek ilmek işleyerek çocukların keyifle ders dinleyeceği renki bir alana dönüştürdü.

Bir köy okulunda öğretmenlik yapan Aysel Ösüz, sınıfını ilmek ilmek işleyerek çocukların keyifle ders dinleyeceği renki bir alana dönüştürdü.

Fakat öğretmenin tatil dönüşünde karşılaştığı manzara, görenleri öfkelendirdi.

Fakat öğretmenin tatil dönüşünde karşılaştığı manzara, görenleri öfkelendirdi.

İşte o video;

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