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Heidi'den Bir Sahne Gibi: İsviçre'de Öğretmenlik Yapan Bir Türk Okuldaki Sıradan Bir Gününü Paylaştı

Heidi'den Bir Sahne Gibi: İsviçre'de Öğretmenlik Yapan Bir Türk Okuldaki Sıradan Bir Gününü Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 20:21

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Öğretmenlik, dünyanın en saygın ve değerli mesleklerinden biri. Öğretmenler, toplumun temel taşlarıdır ve genç beyinlere bilgi, değerler ve beceriler aktararak geleceğimizi şekillendirirler. Bu nedenle, öğretmenlik sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir tutkudur. Elbette bu tutkuyu daha verimli kullanabilmek çalışma koşullarına göre de değişiklik gösterebilir.

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İsviçre'de öğretmenlik yapan "elifmxsrt" isimli sosyal medya kullanıcısı sıradan bir okul gününü paylaştı.

İsviçre'de öğretmenlik yapan "elifmxsrt" isimli sosyal medya kullanıcısı sıradan bir okul gününü paylaştı.

Doğanın kalbinde, hayvanlarla birlikte vakit geçirme olanağı tanıyan o okul Heidi çizgi filminden bir sahneye benzetildi.

Doğanın kalbinde, hayvanlarla birlikte vakit geçirme olanağı tanıyan o okul Heidi çizgi filminden bir sahneye benzetildi.

İşte o video;

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