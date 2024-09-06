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1997 Yılında ODTÜ Mezuniyet Töreninde Çekilmiş Görüntüler Sizleri O Günün Türkiye'sine Götürecek

1997 Yılında ODTÜ Mezuniyet Töreninde Çekilmiş Görüntüler Sizleri O Günün Türkiye'sine Götürecek

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 16:31

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin sadece eğitimi değil, aynı zamanda düzenlediği mezuniyet törenleri de oldukça meşhur bilginiz üzere. ODTÜ mezuniyet törenleri, her yıl sadece öğrenciler, aileler ve akademisyenler tarafından değil ülkenin dört bir yanından insan için merak konusu oluyor. Özellikle hazırlanan göndermeli pankartlar her sene sosyal medyada viral oluyor.

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1997 yılında ODTÜ mezuniyet töreninde çekilmiş görüntüler sosyal medyada yeniden hatırlandı.

1997 yılında ODTÜ mezuniyet töreninde çekilmiş görüntüler sosyal medyada yeniden hatırlandı.

Görüntüler izleyenleri o günlerin Türkiye'sine götürdü.

Görüntüler izleyenleri o günlerin Türkiye'sine götürdü.

İşte o tören;

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