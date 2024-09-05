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2003'te Kırdığı Üniversite Sınavı Rekorunu Kırabilen Olmadı: ÖSS Birincisi Emre Kaçar Şimdi Ne Yapıyor?

2003'te Kırdığı Üniversite Sınavı Rekorunu Kırabilen Olmadı: ÖSS Birincisi Emre Kaçar Şimdi Ne Yapıyor?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 12:56

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Geçtiğimiz günlerce üniversite sınavında aldığı derecenin ardından verdiği röportajda 'Hayvan gibi çalıştım.' sözleriyle hafızlara kazınan gencin bugün ne yaptığıyla ilgili araştırmayı sizlerle paylaşmıştık.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_YCip...

Görmeyenler için buraya ekleyelim;

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Aynı sosyal medya kullanıcısı şimdi de, 2003'te tüm soruları doğru yanıtlayarak kırdığı üniversite sınavı rekorunuyla hafızalara kazınan Emre Kaçar'ın şu an ne yaptığını araştırdı.

Aynı sosyal medya kullanıcısı şimdi de, 2003'te tüm soruları doğru yanıtlayarak kırdığı üniversite sınavı rekorunuyla hafızalara kazınan Emre Kaçar'ın şu an ne yaptığını araştırdı.

Emre Kaçarın da Cemre Efe Karakaş gibi kariyerine yurt dışında devam ettiği görüldü.

Emre Kaçarın da Cemre Efe Karakaş gibi kariyerine yurt dışında devam ettiği görüldü.

İşte o video;

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