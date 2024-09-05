2003'te Kırdığı Üniversite Sınavı Rekorunu Kırabilen Olmadı: ÖSS Birincisi Emre Kaçar Şimdi Ne Yapıyor?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_YCip...
Geçtiğimiz günlerce üniversite sınavında aldığı derecenin ardından verdiği röportajda 'Hayvan gibi çalıştım.' sözleriyle hafızlara kazınan gencin bugün ne yaptığıyla ilgili araştırmayı sizlerle paylaşmıştık.
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Aynı sosyal medya kullanıcısı şimdi de, 2003'te tüm soruları doğru yanıtlayarak kırdığı üniversite sınavı rekorunuyla hafızalara kazınan Emre Kaçar'ın şu an ne yaptığını araştırdı.
Emre Kaçarın da Cemre Efe Karakaş gibi kariyerine yurt dışında devam ettiği görüldü.
İşte o video;
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