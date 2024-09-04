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Neden Daha Önce Kimse Göstermedi? Kalbimizin Aslında Nasıl Bir Yapıya Sahip Olduğunu Biliyor muydunuz?

Neden Daha Önce Kimse Göstermedi? Kalbimizin Aslında Nasıl Bir Yapıya Sahip Olduğunu Biliyor muydunuz?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 00:09

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İnsan bedeni, hayranlık uyandıran karmaşık ve etkileyici bir yapıya sahip. Her bir parçası, kendi başına birer harika olan organlarımız, sistemlerimiz ve hücrelerimiz, muhteşem bir uyum ve düzen içerisinde çalışıyor. Fakat her birimizin aldığı temek eğitim, belki de bu eşsiz yapıyı tam olarak öğrenmemiz için yeterli olamayabiliyor. Bir doktorun paylaştığı bir video, kalple ilgili öğrendiğimiz tüm görsel bilgileri unutturdu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_GPnC...
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Bir doktor kalbimizin aslında nasıl bir yapıya sahip olduğunu gösterdi.

Bir doktor kalbimizin aslında nasıl bir yapıya sahip olduğunu gösterdi.

Tek parça bir kastan oluşan kalbimizin bir rulo şeklinde açıldığı o video pek çok kişiye büyük bir aydınlatma yaşattı.

Tek parça bir kastan oluşan kalbimizin bir rulo şeklinde açıldığı o video pek çok kişiye büyük bir aydınlatma yaşattı.

İşte o video;

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