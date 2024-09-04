Neden Daha Önce Kimse Göstermedi? Kalbimizin Aslında Nasıl Bir Yapıya Sahip Olduğunu Biliyor muydunuz?

İnsan bedeni, hayranlık uyandıran karmaşık ve etkileyici bir yapıya sahip. Her bir parçası, kendi başına birer harika olan organlarımız, sistemlerimiz ve hücrelerimiz, muhteşem bir uyum ve düzen içerisinde çalışıyor. Fakat her birimizin aldığı temek eğitim, belki de bu eşsiz yapıyı tam olarak öğrenmemiz için yeterli olamayabiliyor. Bir doktorun paylaştığı bir video, kalple ilgili öğrendiğimiz tüm görsel bilgileri unutturdu.